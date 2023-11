Course - Victoire surprise de Bastianini à Sepang !

Piste habituée aux sacres, Sepang a cette fois célébré le retour en force de celui dans lequel plus personne ne semblait croire. Alors qu'il sait son guidon menacé pour la saison prochaine, Enea Bastianini a décroché une victoire d'autorité devant plus de 180 000 spectateurs.

Samedi, déjà, l'Italien avait brillé en décrochant sa première qualification de la saison en première ligne puis la quatrième place du sprint, sans prendre de risques inutiles face à son coéquipier, en lice pour le titre. Pendant cette épreuve de dix tours, on avait aussi noté la vitesse affichée par Álex Márquez : ses adversaires le savaient, il serait un sérieux candidat pour l'épreuve principale de ce dimanche. Mais, disputée sur une distance double, cette course inquiétait aussi compte tenu de la nécessité de gérer les pneus, tant pour contrer l'usure que pour tenter de respecter les valeurs de pression imposées, certains pilotes se trouvant sous la menace de pénalités.

Les conditions au départ étaient les mêmes qu'hier, à la même heure. Mais la tension était palpable, alors que seulement 11 points désormais séparaient les deux premiers du championnat, Pecco Bagnaia et Jorge Martín, avec un troisième homme toujours mathématiquement en lice pour le titre, à savoir Marco Bezzecchi. Et Bastianini devait gérer la pression engendrée par cette situation, conscient que Ducati pourrait promouvoir Martín à sa place la saison prochaine s'il venait à remporter le titre…

À l'extinction des feux, c'est Martín qui a pris le meilleur envol, mais un moment de gêne avec Bagnaia dans le premier virage a permis à Bastianini de prendre les commandes. Álex Márquez s'est faufilé à la deuxième place tandis que Bezzecchi s'est momentanément infiltré entre Bagnaia et Martín. Mais l'Espagnol n'est pas longtemps resté cinquième, il a réussi à reprendre l'avantage sur le pilote VR46 avant la fin du premier tour.

Bastianini et Márquez se sont rapidement détachés, laissant Bagnaia et Martín s'opposer en duel derrière eux. La lutte que l'on attendait n'a pas tardé mais elle a été réglée en deux manœuvres. Une première attaque de l'Espagnol avant la fin du troisième tour a reçu une réplique hardie de la part du champion en titre, et une seconde tentative de dépassement dans le tour suivant s'est révélée tout aussi vaine.

À partir de là, les écarts se sont progressivement creusés. Malgré les craintes sur la résistance des pneus, les quatre premiers ont longuement tourné en 1'59, mais avec un sensible avantage allant à Bastianini et Márquez à chaque tour. L'Italien n'a pas cherché à s'économiser. Lui qui ne s'était jamais retrouvé à pareil niveau cette année mais qui a opéré des changements semble-t-il déterminants pendant ce week-end, il a réussi à atteindre la mi-course avec plus d'une seconde d'avance sur Márquez, qui avait tenté en vain de hausser le ton passé le premier tiers.

Quartararo remonte jusqu'au top 5

Les positions à l'avant se sont figées, en revanche la lutte s'est intensifiée derrière Marco Bezzecchi, cinquième. Passé par Jack Miller dans le premier tour, Fabio Quartararo a réussi à reprendre la sixième place à l'Australien peu après la mi-course. Fabio Di Giannantonio était également en lutte avec eux, de même que Brad Binder qui est cependant tombé dans le 12e tour.

Une fois libéré de Miller, Quartararo a fondu sur Bezzecchi, jusqu'alors pourtant isolé à la cinquième place. Après avoir vu son rythme nettement baisser, le pilote VR46 a suffisamment réagi pour se mettre à l'abri de Miller jusqu'à l'arrivée.

Derrière ce groupe, une autre bagarre a opposé Franco Morbidelli et Luca Marini, et c'est le pilote Yamaha qui a eu le dernier mot. Il a même réussi à rattraper Di Giannantonio dans les derniers tours et à lui ravir la huitième place. Très supérieur à ses adversaires en fin de course, Morbidelli ne s'est pas arrêté là : il est allé chercher Miller pour finalement passer l'arrivée septième.

Miller, Di Giannantonio et Marini complètent donc le top 10, devant un Maverick Viñales relégué toute la course à distance de ces luttes. L'Espagnol a fait partie des adversaires de Johann Zarco en début d'épreuve, alors que le Français avait bouclé le premier tour en 13e position. Sans avoir réussi à prendre l'avantage, Zarco a rallié l'arrivée 12e, à 2"4 de Viñales. Marc Márquez et les pilotes Tech3 ont obtenu les derniers points, Augusto Fernández devant Pol Espargaró.

À noter la chute de Joan Mir dans le cinquième tour, la 23e de l'Espagnol cette saison et la 50e pour Repsol Honda… Takaaki Nakagami est lui aussi parti à la faute, dans la seconde moitié de la course. Miguel Oliveira a également conclu un week-end très difficile en mordant la poussière. L'équipe RNF n'a clairement pas été vernie à domicile car, quelques instants plus tard, Raúl Fernández était stoppé par un problème technique. Plus largement, c'est tout le clan Aprilia qui a souffert puisque Viñales est le seul à avoir l'arrivée. Son coéquipier Aleix Espargaró était 13e quand il est tombé dans le neuvième tour.

Au championnat, alors que 11 points les séparaient au départ de cette course, Pecco Bagnaia et Jorge Martín comptent maintenant 14 unités d'écart, toujours à l'avantage de l'Italien. Il reste deux Grands Prix à disputer dans les deux prochaines semaines, soit 74 points en jeu pour les victoires. Prochain épisode : le GP du Qatar, le week-end prochain à Losail.

GP de Malaisie MotoGP