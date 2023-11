La pression du pneu, nouveau facteur dans la lutte Bagnaia-Martín

La très controversée règle sur les pressions de pneus, mise en place au GP de Grande-Bretagne, pourrait jouer un rôle fondamental dans le duel pour le titre. Depuis cette course, les pilotes doivent disputer plus de 50% de l'épreuve du dimanche et 30% du sprint avec une pression supérieure à un seuil fixé par Michelin, et des sanctions graduelles sont prévues en cas d'infraction.

À terme, des déclassements sont envisagés mais pour le moment, la première faute entraîne un simple avertissement et c'est à partir de la deuxième que des pénalités en temps, de plus en plus lourdes, sont prévues. Aleix Espargaró en a fait les frais au GP de Thaïlande, où Jorge Martín a de son côté été averti. Le pilote Pramac recevra donc une pénalité de trois secondes en cas de récidive avant la fin de la saison.

L'écart entre les trois premiers à Buriram était le quatrième plus faible de l'histoire, ce qui ne donne plus aucun droit à l'erreur à Martín, qui risquerait de perdre plusieurs places en cas de nouvelle infraction. Ce critère va ainsi devenir un élément tactique à prendre en compte au cours des trois derniers week-end de la saison.

Par le passé, rouler dans le sillage d'un pilote était perçu comme un désavantage, puisque cette situation fait grimper la température du pneu – et donc sa pression – ce qui fait perdre en adhérence. Martín préfère souvent faire la course en tête mais voyant le spectre d'une pénalité se rapprocher, il pourrait désormais volontairement se placer derrière un rival pour faire remonter la pression de sa gomme avant et rester dans les clous, ou tenter de creuser un écart plus gros. L'Espagnol ne veut cependant pas chambouler son approche, n'ayant commis qu'une seule infraction, et pour une marge infime.

"C'était une petite erreur parce qu'on ne veut jamais passer sous [la pression] mais au moins j'ai eu la victoire et 25 points, c'était le plus important", a souligné Martín en conférence de presse à Sepang. "Les autres victoires, je les ai eues avec une pression normale. On était très, très proches de la limite [en Thaïlande], il faut que l'on travaille de la même façon. Peut-être qu'il faudra que je passe un peu dans l'aspiration si j'ai une alerte ou quelque chose. C'est tout."

"J'ai discuté avec l'équipe et je leur ai dit que si en course, on doit augmenter la pression, ils devront me le dire : si je dois attaquer pour gagner avec plus de trois secondes d'avance, il faudra l'envisager. Ce n'était pas volontaire la dernière fois mais si c'est nécessaire, c'est possible", a ajouté Martín en plaisantant à moitié, précisant qu'il savait que la pression aurait "monté en flèche" s'il s'était laissé dépasser.

Le vainqueur du GP de Thaïlande a cependant justifié sa stratégie habituelle consistant à mener la danse : "J'aime être en tête parce que je roule seul tout le week-end, donc je suis confiant en roulant seul. Si tu dois être derrière, mentalement c'est plus facile parce que tu dois juste suivre l'autre. C'est sûr qu'en termes de stratégie, c'est plus dur si tu es dans une bagarre. Il faut que je sois prêt à tout ce qui se présentera."

Mener pourrait devenir un désavantage pour Jorge Martín

Contrairement à Martín, Bagnaia n'a pas encore utilisé le joker offert par le règlement et pourrait élaborer des stratégies pour placer son rival dans des situations difficiles à gérer, mais peut-être pas ce week-end en Malaisie. "Je pense que ça pourrait être mieux d'avoir un avantage avec ça au Qatar, parce qu'il fera frais, l'humidité sera assez élevée, donc ce sera différent", a souligné le Champion du monde en titre. "Ce pourrait être une chose qui nous aidera dans certaines situations."

Une situation très difficile à anticiper

Même s'il espère profiter de la situation, Bagnaia s'oppose depuis de longs mois à cette règlementation. Michelin a demandé à encadrer les pressions pour garantir l'intégrité des pneus durant toute la course mais le pilote Ducati y voit un danger puisque la surface de contact au sol est réduite avec des pneus plus gonflés que par le passé.

"Personne n'aime ce règlement. Ça peut beaucoup influencer ton pilotage et ça réduit un peu la sécurité parce que si on est plus haut [que la limite], comme en Thaïlande pour moi, on peut très, très facilement perdre l'avant. Il semble que l'an prochain, à la première infraction on sera dehors, la course sera perdue. Pour moi, c'est fou de dire que cette infraction donne un avantage."

"On travaillait beaucoup avant qu'elle soit en place et on peut difficilement savoir comment la course va se passer. On peut partir avec la même pression et à un moment, ce sera 1,7 [bar] et ça ne montera pas, ou à 2,2. C'est très difficile, mon équipe fait un travail incroyable pour que la pression soit constante."

Les équipes cherchent en effet à établir la pression de départ qui permettra au pilote de rester au-dessus de la limite tout en évitant une envolée qui nuirait au comportement de la moto. L'équilibre est d'autant plus difficile à trouver qu'il faut anticiper que cette pression continuera à grimper si le pilote est au cœur d'un groupe, ce qui peut pousser à choisir une pression de départ relativement basse.

Bagnaia estime que la situation idéale est d'éviter le roulage dans le trafic tout en réussissant à rester plus haut que le seuil imposé : "On sait parfaitement à quel point ça peut changer d'être sous la limite pendant toute la course parce qu'on a un gros avantage au freinage et en entrée de courbe [grâce à l'adhérence supplémentaire, ndlr]. En étant derrière, ça commence à devenir très difficile. Si on part, que l'on est seul et qu'on a la chance que la pression monte un peu, c'est un grosse étape de franchie."

Avec Germán Garcia Casanova