Aleix Espargaró perd sa cinquième place pour une pression trop basse

Les pressions de pneu minimales imposées cette année font leur première victime. Aleix Espargaró a perdu sa cinquième place au Grand Prix de Thaïlande, pour avoir disputé plus de 50% de l'épreuve avec une pression trop basse.

En raison d'une inquiétude de Michelin pour l'intégrité de ses gommes, le MotoGP impose désormais de disputer au moins la moitié des courses du dimanche et 30% de la durée des sprints au dessus d'un certain seuil, malgré l'opposition des pilotes à cette mesure.

Ces pressions n'étant encadrées que depuis le GP de Grande-Bretagne, aucune disqualification n'est au programme en cas de mesure trop basse et les pilotes ont également droit à un joker, dont Espargaró avait profité en Indonésie. L'infraction de ce dimanche était sa deuxième de la saison, le pilote Aprilia a reçu une pénalité de trois secondes.

Espargaró perd donc sa cinquième place, récupérée par Fabio Quartararo devant Marc Márquez et Luca Marini. Le Catalan se retrouve huitième du classement. Dans la lutte avec Johann Zarco pour la cinquième place du championnat, il voit son avance passer de sept à trois points.

Trois pilotes ont reçu un avertissement ce dimanche : Jorge Martín, vainqueur de la course, Marc Márquez et Pol Espargaró, le frère d'Aleix, sans pénalité puisqu'ils étaient coupables de cette infraction pour la première fois de l'année. Cinq autres pilotes ont été avertis depuis la mise en place de la mesure : Maverick Viñales à Barcelone, Dani Pedrosa à Misano puis Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli et Raúl Fernández à Mandalika.

Aleix Espargaró sera sous... pression pour les dernières courses de la saison puisque les sanctions seront plus lourdes en cas de nouvelles infractions. La troisième est pénalisée de six secondes et la quatrième de 12 secondes.