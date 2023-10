Quartararo ragaillardi : "Que quelques détails pour de meilleures positions"

La lutte épique entre Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Brad Binder aux commandes du Grand Prix de Thaïlande aura presque fait oublier que 18 autres pilotes se partageaient la piste ! Le résultat de la course de Fabio Quartararo donne cependant de quoi sourire, le Français ayant fait franchir à sa Yamaha la ligne d'arrivée à 4"550 du vainqueur au terme des 27 tours, pour terminer sixième.

Une performance solide, à deux dixièmes de l'Aprilia d'Aleix Espargaró, elle aussi acquise après de nombreuses batailles serrées dans le peloton, et avec un rythme constant tout au long de la course pour celui qui s'élançait depuis la dixième position de la grille de départ. Une pénalité d'après-course imposée à l'Espagnol lui apporte même un gain de position, pour finir cinquième sur tapis vert.

Passant au micro de Canal+ après la course, Quartararo s'est dit satisfait de son Grand Prix. La course fut "assez difficile", reconnaît-il. "En début de course, avec les pneus neufs, on est vraiment en difficulté ; en fin de course, quand les pneus sont déjà beaucoup plus dégradés, on arrive à faire un petit peu la différence mais c'était difficile. Donc de bonnes informations, j'ai pu donner beaucoup de commentaires : je pense que l'on peut être content de cette course."

Des enseignements en restant au contact

Cette course particulièrement studieuse dans le bon groupe aura permis à Quartararo de ramener des informations, comme il l'indique lui-même. Une observation de ce qui se passait autour de lui très enrichissante pour le pilote Français.

"Je pense qu'aujourd'hui, on a appris pas mal de choses. Je pense que la moto ne tourne plus du tout, surtout avec des pneus neufs, et que la différence [avec les] autres est surtout dans ces moments-là, ou même dans un time-attack où vraiment, ils ont plus de grip sur l'angle, et même la moto tourne mieux [sic]. Nous, on est en difficultés dans cette zone : il faut vraiment que l'on fasse glisser la moto pour la faire tourner et c'est pour ça que souvent, dans certains Grands Prix, on est à pratiquement une seconde du meilleur tour en course.

Et ensuite, niveau moteur, surtout à la fin, j'arrivais vraiment à bien ressortir des virages ; mais dès que j'étais derrière une Ducati ou une Aprilia, c'est vrai que c'était plus compliqué. Mais sinon, je pense qu'il ne nous manque que quelques petits détails pour nous battre pour de meilleures positions."

Au tableau du championnat du monde, Fabio Quartararo quitte la Thaïlande neuvième et crédité de 145 points, une unité devant Jack Miller. Il lui faudra reprendre 18 points à Luca Marini pour espérer truster le huitième rang alors que trois dates demeurent au calendrier MotoGP 2023.

Avec Fabien Gaillard