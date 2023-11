Pression des pneus : Martín redoute un dénouement "dans un bureau"

La règle imposant une pression de pneu minimale, en vigueur depuis Silverstone, pourrait être déterminante dans l'attribution du titre. En attendant des exclusions dès la première infraction en 2024, le MotoGP a prévu des sanctions graduelles cette année, avec un avertissement à la première faute puis des pénalités en temps.

Au cours des deux derniers Grands Prix, Jorge Martín puis Pecco Bagnaia ont grillé leur joker et risquent ainsi une pénalité de trois secondes en cas de nouvelle pression contrôlée en dessous du seuil imposé, ce qui pourrait leur faire perdre de gros points. Bagnaia a appris à composer avec une pression élevée, même si elle réduit l'adhérence, et ne prendra aucun risque lors des deux derniers week-ends de la saison.

"Sincèrement, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses avec une pression élevée à l'avant", a commenté le pilote Ducati en conférence de presse ce jeudi. "Je le sens mais ça ne change pas trop les performances de mes chronos. Je suis déjà habitué à rouler avec [une pression] 0,2 ou 0,3 [bar] supérieure à la normale. Je ne suis pas satisfait de ce règlement, c'est assez clair depuis la première fois qu'il a été évoqué. Je ne suis toujours pas satisfait parce que je pense que ce n'est utile pour rien."

"En tout cas, je pense que personne ne fera un pari dans notre équipe, risquer de rouler proche de la limite, parce que trois secondes, ça peut faire une grosse différence en termes de résultat. Ou alors [il faudrait] attaquer et avoir plus de trois secondes d'avance, mais c'est difficile. On pourrait perdre quatre ou cinq positions."

Pecco Bagnaia et Jorge Martín

Le pari évoqué par Bagnaia consisterait à prendre volontairement le départ avec une pression relativement basse, en misant ensuite sur le fait qu'elle montera en se trouvant dans le sillage d'un rival, ce qui fait chauffer la gomme avant et contribue à la montée de la pression. Cette stratégie pourrait être efficace en termes de performance, pour éviter une pression trop haute, mais le risque de sanction serait élevé et Martín a également l'intention de se montrer prudent.

"Pour moi, maintenant qu'on a tous les deux un avertissement, ça sera très proche. Comme Pecco l'a dit, on ne fera pas de pari", a confirmé Martín, qui sent une "grosse différence" avec une pression trop élevée mais redoute surtout un dénouement du championnat sur cette question : "J'espère que ça ne se jouera pas dans un bureau mais en piste".

Une limite "trop élevée" selon Zarco

Si cette règle est à ce point décriée par bon nombre de pilotes, c'est surtout parce qu'ils la jugent inutile. Michelin veut éviter des pressions trop basses, qui permettraient de gagner en adhérence mais risqueraient de nuire à l'intégrité des pneus, mais selon Johann Zarco, la limite fixée à 1,88 bar sur la plupart des circuits est bien trop haute.

"Je comprends qu'ils aient mis une règle pour des questions de sécurité mais cette limite est trop élevée selon moi", a expliqué le Français. "On a une marge de sécurité pour que ce soit peut-être à 1,6 [bar], peut-être 1,7, je pense que ce serait suffisant. Pour le moment, je n'ai eu aucun avertissement mais j'ai été beaucoup derrière des pilotes donc le pneu devient très chaud et c'est parfois très dur à gérer. Je pense qu'il faudrait descendre à 1,1 pour que ce soit vraiment dangereux. J'estime que même en gardant de la marge, on ne descendra jamais à 1,1."

Au total, 12 des pilotes engagés ce week-end ont déjà reçu un avertissement mais pas Zarco, qui pourrait en profiter : "Je ne suis pas le seul, mais je suis l'un des leaders qui n'a pas eu d'avertissement donc j'aurai peut-être une opportunité de jouer quelque chose si je suis devant, pour décrocher un podium ou une victoire en jouant sur cette règle, alors que les autres devront être prudents."