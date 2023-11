Le dilemme "compliqué" de Zarco derrière Martín au Qatar

Pramac a décroché le titre des équipes dimanche à Losail mais malgré cette performance inédite pour un team satellite, c'était la soupe à la grimace chez les troupes de Paolo Campinoti dimanche soir. La course de Pramac a surtout été marquée par les difficultés de Jorge Martín avec sa gomme arrière et sa dixième place à l'arrière, qui le repousse à 21 points de Pecco Bagnaia avant la finale de Valence. La course de Johann Zarco, 12e à l'arrivée, n'a pas été plus réjouissante.

Le Français était septième en début d'épreuve, avant de commettre une erreur au virage 4 qui a permis à Martín et à Maverick Viñales de le doubler. Le pilote Aprilia a continué sa remontée et Zarco a passé la suite de la course dans le sillage de son coéquipier, alors qu'ils perdaient tous les deux des positions, en souffrant pour exploiter le pneu arrière.

"J'ai essayé de remonter avec lui, mais je pense qu'il a aussi galéré avec son pneu avant, et après même le pneu arrière... Il était en difficulté", a résumé Zarco sur Canal+, ajoutant à son propre sujet : "Trop de réflexion..."

Le vainqueur du GP d'Australie était en effet tiraillé entre son désir de remonter dans le classement, pour renforcer sa cinquième place au championnat face à Aleix Espargaró, et la volonté d'aider son coéquipier dans la quête du titre, en évitant de le priver de points.

"C'était assez difficile de savoir quoi faire derrière Jorge parce que même si on ne se battait pas pour de gros points, j'essaie de décrocher cette cinquième place au championnat mais plus de points il prendra, mieux ce sera", a confirmé Zarco lors de sa rencontre avec la presse. "C'est important, on ne sait jamais ce qu'il pourra se passer à Valence, même si je voyais Pecco s'échapper. C'était assez dur. J'ai essayé de rester derrière lui, en espérant juste bien finir. Au moins, de cette façon j'ai pu bien contrôler le pneu arrière, ce qui a nous a donné de bonnes informations."

"C'est un choix à faire et c'est compliqué", a reconnu Zarco. "Comme j'étais limite, je me suis demandé si je serais remonté comme Viñales si je l'avais dépassé. Je ne sais pas, j'ai du mal à le dire. Si je ne remonte pas comme Viñales, finalement je ne gagne qu'un point [de plus en étant devant lui]... Ce n'étaient pas de grosses places très prestigieuses. Tu te dis 'je joue le jeu de l'équipe pour faire un maximum de points, au moins pour lui.' Tant qu'Aleix n'était pas devant, c'était déjà une avancée pour moi."

Au moment où Zarco s'exprimait, il ignorait encore les commentaires très forts de Martín sur son pneu arrière et avait du mal à comprendre les difficultés rencontrées par le Madrilène avec ses gommes. Et le Français ne pensait pas que la grosse glissade de son coéquipier à l'extinction des feux ait pu endommager son pneu.

"J'ai vu qu'il avait manqué son départ. Je pensais qu'il avait juste cabré mais je n'ai pas vu qu'il était parti comme ça, en patinant. En général, il part très fort. Est-ce que cette envie de partir tellement fort, avec cette piste qui n'était pas tip top, ça ne l'a pas fait patiner sur place ?"

Johann Zarco

Zarco a évoqué un week-end "difficile" pour la gestion des pneus et dans la roue de Martín, il a dans un premier temps attribué les soucis de son coéquipier à la gomme avant : "Je pense que le contrôle du pneu avant était difficile pour certains pilotes. Lui, je voyais qu'il ne pouvait pas attaquer sur l'avant comme il aime le faire, il entrait assez vite dans les virages mais ne pouvait pas très bien tourner. Après, il lui manquait la vitesse en courbe qu'il a l'habitude d'avoir tout le temps."

"Avec cette pression du titre, on est tous très proches, tous à la limite. Même en dixième ou en 11e position, je me battais avec le pneu avant à chaque tour, donc ça voulait dire qu'on était à la limite. On comprend que si on a juste une petite respiration, ça devient une course difficile."

Un passage hors piste déterminant

Zarco a constaté ces difficultés dans sa propre course, selon lui conditionnée par son erreur en début d'épreuve, quand il a perdu deux positions. Il pense qu'il aurait pu rester au contact du groupe sans son passage dans une zone de dégagement : "L'arrière m'a fait des caprices toute la course dans ce virage 4. J'ai pris le frein arrière par réflexe et là, c'était pire. Au moment où tu veux faire plonger la moto dans le virage, l'arrière part en travers et ça m'a vraiment poussé vers l'extérieur."

"C'est la plus grosse erreur de la course parce qu'il y avait déjà un petit écart qui s'était fait avec ceux de derrière. Je pense que ce rythme, j'aurais pu le garder. C'est le truc le plus dommage parce que [samedi], avec le pneu arrière, ça a été une vraie galère, et sur cette course-là, je l'ai bien géré. Je pense que sur l'accélération, je pouvais avoir cette petite marge comme je l'ai eue en Australie, mais l'avant a été beaucoup plus limite que prévu."

"C'est dommage parce que le rythme du premier groupe était assez bon pour s'échapper", a-t-il précisé. "Je pense que j'aurais pu le maintenir parce que j'ai pu contrôler assez bien mon pneu arrière, mais le pneu avant a encore été très dur à gérer. En tout cas, on a bien progressé depuis [samedi] donc c'était intéressant."

Johann Zarco était à la lutte avec Marc Márquez en fin de course

Johann Zarco a dégringolé jusqu'à la 12e position, après avoir été doublé par Marc Márquez en fin d'épreuve. Il a voulu reprendre l'avantage sur l'Espagnol mais l'a finalement touché dans le dernier tour, craignait aussi de percuter Jorge Martín. Il a alors perdu du temps mais a finalement pu conserver sa position et voir l'arrivée juste devant Marco Bezzecchi.

"[Márquez] attaquait beaucoup dans les deux derniers tours et je ne voulais pas perdre un point supplémentaire. Au tour précédent, j'ai vu qu'il y avait peut-être une opportunité à cet endroit mais il est trop rapide dans les changements de direction."

"Au moment où j'ai voulu doubler, il y avait aussi Jorge qui ne se sentait pas super bien et ne pouvait pas garder une bonne vitesse en courbe. C'était à la limite. Si j'avais plus relâché les freins, j'aurais peut-être touché Jorge donc j'ai changé de direction en espérant passer à l'intérieur de Marc mais il y a eu ce contact. J'ai regardé derrière, Bezzecchi arrivait mais au moins j'ai pu garder cette 12e place."

Avec Basile Davoine