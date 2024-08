Ai Ogura fera bien ses débuts avec Trackhouse en 2025

Il y aura au moins deux débutants sur la grille en MotoGP la saison prochaine. Alors que l'ont sait que Fermín Aldeguer pilotera une Ducati, Ai Ogura a décroché une place chez Trackhouse, où il disposera de l'Aprilia satellite, comme l'annonçait Motorsport.com dès le mois de juillet, avec un contrat portant sur les saisons 2025 et 2026. L'actuel deuxième du Moto2 sera associé à Raúl Fernández et succèdera à Miguel Oliveira, en partance pour l'équipe Pramac, ce qui doit encore être officialisé.

"Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet et tous ceux qui me soutiennent", déclare Ogura. "C'est évidemment le rêve ! La dernière marche à gravir. Le MotoGP est le niveau le plus élevé donc je suis évidemment très heureux d'y faire mes débuts. Je suis très heureux de pouvoir courir en catégorie reine et je suis impatient de le faire avec Trackhouse Racing MotoGP Team."

"Je vois que l'équipe est vraiment performante et que la moto est très bonne, et en tant que pilote je donnerai tout. C'est toujours la même mentalité mais je suis très heureux de rejoindre Trackhouse et d'arriver en MotoGP avec eux, je suis impatient que 2025 commence. Maintenant, je dois penser au Championnat du monde de Moto2. Je vais essayer de finir cette année de la meilleure façon possible et d'arriver bien préparé en 2025. Merci à tout le monde et on se voit l'an prochain !"

Ogura a eu une première chance de rejoindre le MotoGP en 2023, après avoir pris la deuxième place du Moto2, en profitant de ses liens avec Honda, qui voulait le placer chez LCR. Il a finalement décliné l'offre, préférant viser le titre en Moto2, mais il a vécu une campagne très difficile l'an passé. Diminué par une blessure au poignet en début d'année, il n'a remporté aucune course et a conclu la saison à la neuvième place.

Passé de l'équipe Idemitsu Team Asia à MT Helmets, il s'est relancé cette année, avec quatre podiums dont deux victoires. Ogura occupe actuellement la deuxième place du championnat, à 18 points de Sergio García.

Ai Ogura est actuellement deuxième du Moto2 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Chez Trackhouse, Ai Ogura était en concurrence avec Joe Roberts, qui aurait permis à l'équipe d'aligner un pilote américain, mais les discussions avec celui qui occupe la septième place du Moto2 actuellement n'ont finalement pas abouti. Justin Marks, propriétaire de Trackhouse, voit en Ogura un "talent jeune et très prometteur" qui a "démontré sa préparation et son implication pour gagner en Moto2".

Davide Brivio partage son enthousiasme. "Nous sommes ravis d'avoir finalisé l'opportunité pour entamer un nouveau projet avec Ai, l'un des pilotes les plus talentueux en Moto2", souligne le directeur de l'équipe. "Nous apprécions son style de pilotage, sa résilience en course et nous sentons qu'Ai a le potentiel pour devenir un excellent pilote de MotoGP. [...] Je pense qu'avec Raúl, jeune mais expérimenté, et Ai, nouveau talent en progression, Trackhousse a un duo de pilotes solide pour l'avenir."

Les deux dirigeants ont également salué Miguel Oliveira. Marks rappelle qu'il a "énormément aidé" Trackhouse lors de sa première saison et Brivio le félicite pour "son talent, son expérience et son travail au sein de l'équipe"... et espère encore le voir briller sur la RS-GP satellite.

"C'est dommage d'avoir pris la décision de nous séparer en fin d'année, mais, vu que nous n'avons pas exploité le potentiel de Miguel avec cette Aprilia, il est trop tôt pour nous remercier maintenant. Avec tant de courses qui offrent des opportunités de bons résultats, nous devons resterez concentrés, essayer de finir cette saison ensemble sur une bonne note et après, nous pourrons, je l'espère, prendre le temps pour célébrer cette réussite et dire 'Merci Miguel'. Mais cela viendra plus tard..."

Ogura pourrait être le seul Japonais sur la grille l'an prochain puisque Somkiat Chantra semble bien placé pour remplacer Takaaki Nakagami chez LCR. Parmi les autres places libres, on attend donc Oliveira chez Pramac, où Jack Miller pourrait le rejoindre, tandis que l'on les confirmations de Fermín Aldeguer chez Gresini et Franco Morbidelli chez VR46 semblent proches.