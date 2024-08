Limité chez Aprilia, Viñales assume le "pari" Tech3

Lorsqu'Aprilia a annoncé le recrutement de Jorge Martín pour la saison 2025, l'objectif de la marque était que Maverick Viñales reste à ses côtés. À en croire ce dernier, sa décision de partir pour KTM, via l'équipe Tech3, était pourtant déjà prise, et elle a été officialisée quelques jours plus tard. Ce choix a pu surprendre puisqu'Aprilia est la seule marque à avoir privé Ducati de quelques victoires cette année. Viñales a lui même remporté deux sprint et s'est imposé le dimanche à Austin, alors que les représentants de Borgo Panigale ont remporté toutes les autres courses principales.

Cette victoire au GP des Amériques reste la seule de Viñales avec la moto italienne, qu'il pilote depuis maintenant trois ans. En quittant Yamaha avec fracas à l'été 2021, il espérait vite atteindre le sommet avec Aprilia et même s'il a frôlé la victoire plusieurs fois, notamment à Silverstone en 2022, le sentiment d'avoir atteint un plafond de verre l'a poussé à changer d'univers.

"Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça a mis autant de temps pour [gagner] avec Aprilia", a confié Viñales au site officiel du MotoGP. "En 2022, la moto était très bonne, Aleix [Espargaró] a fait une très bonne saison mais je n'y arrivais pas. Je ne savais pas pourquoi."

"En 2023, Manuel [Cazeaux, chef mécanicien qu'il avait déjà connu chez Suzuki] est arrivé dans l'équipe et on a trouvé quelque chose, évidemment, dans les réglages, qui jouait contre mon pilotage et qui me faisait beaucoup souffrir. Dès qu'on est revenus en arrière, on a commencé à avoir de bons résultats. Je me demandais toujours pourquoi je ne pouvais pas tout assembler. Austin est arrivé mais je pense encore que je peux en faire plus."

Maverick Viñales s'est imposé avec l'Aprilia à Austin Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales en est ainsi arrivé à la conclusion qu'il aurait trop de mal à concrétiser avec l'Aprilia, ce qui l'a poussé à s'engager avec KTM et Tech3 : "Je sens toujours qu'il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas briller comme je l'ai fait à Austin. J'ai besoin de trouver ça. C'est ma motivation. En fait, ma décision a été basée sur ça."

"Je pense avoir bouclé la boucle avec la victoire, donc j'ai atteint mon objectif avec Aprilia", a résumé Viñales. "Je me sens totalement libre de partir."

Viñales a senti qu'il était en fin de cycle avec Aprilia et à ses yeux, ce nouveau défi était l'unique façon de se rapprocher de son rêve de titre mondial : "Pour continuer à décrocher de bons résultats, cela aurait été plus facile de rester. Je me le dis aussi : je connais la moto, je connais les gens, je peux peut-être faire de bonnes choses mais pour moi, être cinquième ou septième du championnat, c'est la même chose. Je veux être devant. Qui sait, peut-être que je le peux, peut-être que non."

Seul pilote victorieux avec trois marques en MotoGP – Suzuki, Yamaha et Aprilia – Viñales entend donc améliorer son record avec un quatrième constructeur : "Je pense que je peux être le seul de l'histoire à gagner avec quatre motos. C'est un très bon objectif. Ce que j'ai fait est un pari mais je crois en moi et mon instinct m'a dit d'aller vers ça. Je n'ai aucune peur."

Faire mes adieux avec un top 3 serait fantastique. Je rêve peut-être un peu trop parce qu'il faut battre de très grands noms mais ce serait... vraiment cool.

Avant de découvrir la KTM, Maverick Viñales a encore une demi-saison à disputer sur l'Aprilia et il a l'intention de s'y consacrer pleinement, pour offrir à la marque de bons résultats jusqu'à son départ.

"Évidemment, je suis très reconnaissant pour l'opportunité qu'Aprilia m'a donnée. Je suis très heureux et je leur dit tous les jours que je vais donner le maximum, je vais vraiment essayer de les aider à construire une très bonne moto pour l'an prochain. Je suis totalement sincère et je le ferai. Je veux aussi de bons résultats et je pense vraiment qu'Aprilia est de mon côté pour travailler main dans la main."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Devancé par son coéquipier Aleix Espargaró lors des saisons précédentes, Maverick Viñales est devenu le premier poursuivant des pilotes Ducati cette année. Il occupe actuellement la cinquième place du championnat mais rêve de faire encore mieux pour quitter Aprilia sur une bonne note, tout en ayant conscience de la difficulté de ce défi.

"Je pense qu'on est très bons dans le garage Aprilia. Souvent, on est les premiers derrière Ducati. Parfois, il faut voir la vérité, et ce résultat est une motivation. Si on donne tout et qu'on travaille ensemble, on sera dans la lutte avec eux. C'est notre objectif. Je pense que nous sommes les seuls à pouvoir le faire, il ne faut pas oublier qu'on est dans le top 5."

"Faire mes adieux avec un top 3 serait fantastique. Je rêve peut-être un peu trop parce qu'il faut battre de très grands noms mais ce serait... vraiment cool."