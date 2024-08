Pour Viñales, Aprilia a "perdu la voie" : c'est "difficile à accepter"

Pendant qu'Aleix Espargaró résistait tant bien que mal à l'insolite domination de Ducati, en étant leur premier poursuivant à l'arrivée au sixième rang, Maverick Viñales vivait un Grand Prix de Grande-Bretagne très difficile. Deux ans après avoir frôlé la victoire dans cette épreuve, l'Espagnol a dû se contenter d'une modeste 13e place, devant les trois pilotes Honda à l'arrivée et loin du potentiel habituel de l'Aprilia.

Espargaró estime que Ducati fait particulièrement la différence grâce à la gestion du pneu arrière et c'est justement la dégradation de cette gomme qui a limité Viñales. "Le résultat semble difficile à accepter", a déclaré ce dernier. "Sincèrement, ce n'est pas ce que l'on vise. On doit comprendre, il manque quelque chose. La dégradation du pneu arrière n'est pas normale, donc on doit comprendre pourquoi dans les quatre dernières courses, on n'a pas été au niveau qui doit être le nôtre."

"Dans le sprint, j'ai parfois été en mesure de me battre mais dès qu'on met le pneu medium, on essaie juste d'assurer et on n'est pas vraiment bons. Pour l'usine, il est important de se poser un peu et de réfléchir à comment renverser la situation parce que ça empire. On doit voir comment reprendre une trajectoire ascendante."

Parti huitième, Viñales a perdu des places au départ et il a longtemps été 11e, avant de perdre des positions en fin d'épreuve. Alors que Ducati semble avoir fait de la maîtrise du pneu arrière sa principale force, le pilote Aprilia estime surtout que c'est sa propre équipe qui fait fausse route actuellement.

"Il semble que d'une façon ou d'une autre, on a perdu la voie pour être performants. Je ne pense pas que Ducati a progressé, je pense qu'on a réduit notre potentiel parce qu'on doit revenir, essayer de comprendre ce qui nous manque. Sincèrement, c'est dur. Je pilote la moto à la limite, mais les chronos et la façon de gérer les pneus sont mauvais, donc on verra."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est sûr qu'on a ralenti", a ajouté Viñales, estimant qu'Aprilia a "régressé" au cours des derniers mois : "On doit retrouver le potentiel que l'on avait en début d'année. On doit voir comment, je ne sais pas, mais on doit voir comment."

Des causes difficiles à identifier

Le sprint de Silverstone , deux fois plus court que la course principale, n'a pas posé les mêmes défis à Viñales mais il a perdu du temps au départ, avec une moto qui a beaucoup cabré, puis avec un antipatinage qu'il jugeait trop présent. Pour la course principale, Aprilia a modifié les réglages pour que l'antipatinage entre moins en action et Viñales était plus à l'aise en gérant lui-même la situation. Il estime donc que la dégradation de sa gomme arrière venait d'un autre élément.

"Sincèrement, le patinage était tout le temps sous contrôle. Ce n'est pas une question de patinage, ça vient d'autre chose parce qu'après six tours, le pneu était totalement fini.Je suis passé de 1'59 à 2'01. On doit vraiment comprendre ce qui cause cette usure du pneu parce que je n'ai jamais trop patiné en course, j'ai essayé de contrôler ça."

"On n'attendait pas du tout cette dégradation sur le pneu medium parce que le premier jour, au tour 14 j'ai fait un 1'59"4, avec beaucoup d'adhérence, puis en course, j'ai fait six tours et il était complètement fini, donc c'est assez dur à comprendre", a reconnu Viñales.

"On doit peut-être travailler différemment pendant les séances, essayer d'enchaîner plusieurs tours pour voir la dégradation. Peut-être que quatre tours, ça ne suffit pas pour comprendre la dégradation. On doit vraiment remédier à ce problème parce que je ne vois pas que [Ducati] a tant progressé, c'est juste qu'on est plus lents."

Après le cinquième tour, apparemment il y a eu une grosse, grosse dégradation, énorme. C'est une chose que l'usine doit analyser.

Interrogé sur les potentielles causes de ses difficultés, Viñales a exclu un souci venant du pneu lui même : "Si on a un problème de pneu, même dans les premiers tours, c'est impossible d'être bon. Mais les premiers tours étaient bons, je me battais avec Jack [Miller], j'attaquais, j'avais une bonne adhérence."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Après le cinquième tour, apparemment il y a eu une grosse, grosse dégradation, énorme. C'est une chose que l'usine doit analyser parce que d'après ce que je comprends, après les qualifications, on pensait qu'Aleix allait gagner le sprint et la course, et après, vous avez vu le résultat. On doit vraiment faire attention à ce que l'on fait pour essayer de progresser, parce que c'est la seule solution."

Viñales a enfin minimisé des différences dans les différentes motos chez Aprilia. Le constructeur disposait d'un nouveau carénage à Silverstone et il a été le seul des quatre pilotes à ne pas l'avoir conservé, mais il assure qu'Aleix Espargaró avait les mêmes problèmes pour gérer les pneus.

"Ce week-end, la seule différence était l'aéro. Il a roulé avec la nouvelle [version], Miguel [Oliveira] et Raúl [Fernández] aussi. J'ai encore l'ancienne parce que la moto avait un comportement bizarre avec la nouvelle, donc je voulais attendre jusqu'à l'Autriche pour comprendre un peu plus. [Espargaró] est parti devant, c'est un avantage en course. Sinon, je pense qu'il a eu les mêmes soucis que moi. Il n'y a rien d'autre, il faut juste comprendre pourquoi on a régressé autant par rapport à la première partie de saison."