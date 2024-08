Le rouleau compresseur Ducati continue d'écraser le championnat

Le résultat du GP de Grande-Bretagne a, plus que jamais, de quoi dégouter la concurrence de Ducati. À Silverstone, le constructeur italien a placé ses huit motos dans le top 10, ce qui ne s'était produit qu'une fois jusqu'ici, à savoir l'an dernier au GP d'Allemagne. Trois d'entre elles ont formé le podium final du Grand Prix, réalisant le septième triplé consécutif de la marque : ça, c'est du jamais vu en MotoGP.

Le résultat obtenu en Angleterre détonne d'autant plus que, la saison passée, seule une Ducati figurait dans le top 5 sur cette piste, alors qu'Aprilia avait dominé le week-end. Cette fois, la marque de Borgo Panigale a signé un quintuplé puisqu'après le trio Bastianini-Martín-Bagnaia sur le podium, on trouvait Marc Márquez puis Fabio Di Giannantonio. C'est la troisième fois cette saison que Ducati verrouille les cinq premières places, les Grands Prix précédents ayant été ceux d'Espagne et d'Allemagne.

"Des chiffres spéciaux pour une victoire très spéciale", résume Gigi Dall'Igna dans son habituelle chronique d'après-course, rappelant justement que Silverstone ne s'annonçait pas comme l'épreuve la plus favorable à la Desmosedici. "Sur une piste où nos adversaires promettaient d'être particulièrement compétitifs, l'étoile d'Enea a brillé, d'autant plus vive qu'elle s'est fait attendre et était méritée. Un week-end à marquer d'une pierre blanche, enfin, un fabuleux doublé entre la course sprint du samedi et son éclatante victoire du dimanche."

"Comme toujours, nous essayons de travailler sur nos problèmes, et je crois que nous avons fait du bon travail", a encore salué Dall'Igna au micro de Sky Sport en Italie. "Nous avons assurément amélioré la GP24 sur les aspects sur lesquels la GP23 était un peu plus faible. Ça s'est vu ici, mais aussi sur d'autres pistes. Je dois dire que nos équipes à la maison ont vraiment fait du très bon travail."

Ces sept triplés consécutifs signifient, en d'autres termes, qu'aucun pilote des quatre autres constructeurs n'est monté sur le podium depuis Austin, mi-avril. C'est au Texas, justement, que Ducati a enregistré son seul revers durant la première moitié du championnat, avec une victoire arrachée par Maverick Viñales sur son Aprilia. Les neuf autres Grands Prix sont tous revenus aux pilotes Ducati, avec comme unique bémol les trois succès de Noale en course sprint (Portimão, Austin et Barcelone).

Le GP de Grande-Bretagne marquait la 100e victoire de Ducati, la 96e dans la catégorie MotoGP et son septième triplé de suite. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les extraordinaires statistiques de Ducati prennent leurs racines bien avant cette saison. La marque poursuit en effet une série de 56 Grands Prix ayant vu au moins un de ses pilotes sur le podium. En qualifications, on en est à 70 premières lignes de suite, série entamée en 2020 !

Avec une telle réussite qui se prolonge dans le temps, il n'est pas étonnant de voir que les pilotes Ducati occupent les quatre premières places du championnat, avec en cinquième position un Viñales de plus en plus alarmiste. Si l'on voit mal à ce stade qui pourrait réussir à faire descendre Ducati de son piédestal à court terme, Gigi Dall'Igna refuse néanmoins d'envisager la saison 2025 comme étant gagnée d'avance.

"Chaque année est un livre entièrement à écrire. À la fin de l'année, nous classerons le livre de 2024 et nous ouvrirons celui de 2025, qui dépendra énormément de la manière dont les différentes équipes travailleront au cours de l'hiver", observe le patron des troupes.

"Nous avons déjà des idées, que nous sommes en train de développer, mais on ne sait jamais ce que les autres vont réussir à faire, les cartouches qu'ils ont dans leur gâchette. Le plus important, c'est de 'survivre' dans l'année en cours, puis de penser à celle d'après. Je suis content des performances de la moto, nous sommes à un excellent niveau depuis plusieurs années et j'espère que nous allons continuer comme ça."

Bagnaia leader d'un effort de groupe

Parmi les statistiques de Ducati, on notera aussi que sa troisième place dimanche permet à Pecco Bagnaia de devenir le pilote ayant obtenu le plus grand nombre de podiums pour la marque. Avec 43 trophées, il dépasse Casey Stoner (42), alors qu'il avait déjà pris l'avantage sur Andrea Dovizioso (40). Viennent ensuite Loris Capirossi et Jorge Martín, qui comptent 23 podiums avec Ducati dans la catégorie.

"Quarante-trois podiums, c'est sûr que c'est un joli nombre. Ça commence à devenir assez énorme", sourit Bagnaia, par ailleurs peu étonné de la mainmise de son constructeur sur le championnat étant donné les moyens employés.

"Quand on a les mêmes pilotes avec les mêmes motos, on peut avoir ce genre de [triplés]. On est huit à avoir une moto qui peut gagner toutes les courses et je pense que sur les huit motos, quatre ou cinq pilotes sont au sommet, alors c'est assez normal d'avoir ce genre de résultats. À chaque fois, on pousse ensemble pour progresser, on analyse les données et ça nous apporte de la motivation pour progresser. Je pense que c'est un excellent résultat pour Ducati mais c'est grâce à nous que l'on progresse tout le temps."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud