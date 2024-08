Bastianini n'a "pas compris" les choix de pilotes de Ducati

Après des mois de débats et une volteface de dernière minute, Ducati a décidé de promouvoir Marc Márquez aux côtés de Pecco Bagnaia pour les deux prochaines saisons en MotoGP, réunissant ainsi les vainqueurs de huit des 11 derniers titres. Un duo qui a tout pour faire rêver, mais qui a poussé la marque à se priver d'Enea Bastianini, titulaire actuel du poste dans l'équipe officielle, et de Jorge Martín, qui ne voulait que le guidon officiel. Le premier va ainsi rejoindre Tech3 et le second Aprilia.

À Silverstone, Bastianini et Martín ont cependant été les plus rapides en course, devant Bagnaia et Márquez, bien que ce dernier semble de plus en plus payer les limites de sa Ducati version 2023. Mais la question des choix faits par la marque italienne pour la saison prochaine peut légitimement se poser et avec une certaine malice, Bastianini n'hésite pas à remuer le couteau dans la plaie.

"Je n'ai pas compris le choix de Ducati parce qu'ils ont perdu deux pilotes comme moi et Jorge, mais je respecte cette décision", a commenté le vainqueur du GP de Grande-Bretagne en conférence de presse après son succès, ignorant encore si sa future destination lui permettra de faire aussi bien : "Concernant la KTM, je pense que ce sera une bonne moto pour moi mais je ne l'ai jamais essayée."

"Je l'ai souvent vue en piste mais sans l'avoir essayée, on ne peut pas savoir si elle a des points forts ou pas par rapport à la Ducati. On verra."

Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Interrogé sur un potentiel regain de motivation depuis qu'il a perdu sa place, Bastianini a surtout évoqué un cadre bien plus positif pour lui. Après une saison 2023 marquée par des blessures et une adaptation difficile à la Ducati officielle, il est désormais en pleine possession de ses moyens et a retrouvé de bonnes sensations.

"L'an dernier, [...] j'ai manqué beaucoup de courses et j'ai gagné en Malaisie, mais physiquement je n'allais pas vraiment bien. Cette année, c'est mieux depuis le début. Le premier contact avec la moto 2024 a été meilleur et course après course, ça se passe mieux dans mes résultats."

"J'essaie toujours de résoudre des problèmes parce que dans la première partie du championnat, je n'étais pas confiant en entrée [de courbe], et maintenant je suis confiant. J'ai la possibilité de faire un bon championnat cette année. On verra pour le prochain. Je ne sera pas chez Ducati mais c'est comme ça."