Luca Marini perd le point marqué à Silverstone

Dès la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne, la direction de course a annoncé que Luca Marini était sous enquête pour avoir disputé plus de 60% de la course avec une pression de pneu trop basse à l'avant. Sans surprise, la pénalité est tombée et le pilote Honda a reçu la pénalité prévue pour cette infraction, à savoir 16 secondes ajoutées à son temps de course.

Marini perd ainsi le point de la 15e place, qui était seulement son deuxième depuis son arrivée chez Honda, après avoir passé toute la course dans la zone des points. Sa sanction profite à Takaaki Nakagami, qui à l'inverse n'a jamais figuré dans le top 15 ce dimanche.

Les pénalités liées aux pressions, imposées par le MotoGP depuis un an, étaient très redoutées pour la saison 2024 puisque l'on annonçait des exclusions à chaque infraction. La pression minimale a finalement été abaissée et des sanctions en temps ont été prévues.

Les pénalités ont finalement été rares : Fabio Quartararo, Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller et Álex Rins ont été pénalisés après la course sprint à Jerez, disputée dans des températures fraîches après une averse. Dans les courses principales, les sanctions ont concerné Marc Márquez à Assen, puis Johann Zarco, Stefan Bradl et Augusto Fernández au Sachsenring.