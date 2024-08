Les pilotes Trackhouse au tapis ensemble dès le premier tour

On n'aura pas beaucoup vu la livrée dédiée aux grands pilotes américains préparée par Trackhouse pour le Grand Prix de festivités voulu par le MotoGP à Silverstone. Les festivités, pour l'équipe US, ont pris fin dès le premier tour de course, lorsque les deux pilotes ont fini ensemble au sol.

C'est Raúl Fernández, parti une place devant son coéquipier sur la cinquième ligne de la grille, qui est à l'origine du pétard mouillé. En perdant le contrôle de son Aprilia, dont il a reçu la version 2024 ce week-end, l'Espagnol a involontairement emmené au tapis Miguel Oliveira au virage 6.

Décrivant "une très mauvaise combinaison de beaucoup de choses", Fernández s'est platement excusé auprès de son équipe. "Je suis tombé, et alors que j'étais par terre, ma moto a heurté Miguel. J'ai donc entraîné la chute de Miguel", a-t-il expliqué, estimant avoir sans doute été piégé par un pneu avant dur encore trop froid. "Je viens de voir les données et j'ai fait plus ou moins la même chose [que d'habitude au freinage]. Peut-être juste que le pneu était un petit peu froid et je suis tombé."

"[Samedi], on a eu beaucoup de problèmes avec le pneu tendre, alors sur la grille on a décidé de prendre le dur à l'avant. On pensait que ce serait le meilleur choix, mais j'ai peut-être fait une petite erreur au début de la course avec le réservoir plein et [ces gouttes de] pluie, et je suis tombé. Je n'ai pas touché Miguel avant la chute, je suis juste tombé et ma moto l'a heurté."

"Je n'ai pas grand-chose à dire. On avait très bien travaillé et je me sens vraiment mal car c'était un week-end très important pour le team, or à cause de ma chute ils n'obtiennent pas de points, alors je veux leur demander pardon. Je me sentais très à l'aise avec la moto au warm-up. Évidemment, après avoir vu la course, on n'était peut-être pas prêts pour faire un top 5, mais le top 10 était peut-être vraiment réaliste. Mais j'ai perdu tous les points, tant pour moi que pour Miguel."

Oliveira a eu le sentiment de se trouver "au mauvais endroit au mauvais moment" et n'a rien pu faire pour éviter le contact qui l'a envoyé au tapis. "Ce qui s'est passé, c'est que j'ai freiné un tout petit peu trop tard, j'ai élargi légèrement et Raúl est tombé devant moi et sa moto a heurté la mienne", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "Je n'ai pas de reproches à lui faire, c'est juste vraiment dommage et un incident qui a mis fin à nos deux courses. La réalité, c'est qu'on rentre avec zéro points. Malgré une opportunité de marquer de bons points aujourd'hui, on rentre les mains vides."

Aucun point pour le team Trackhouse à Silverstone. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ce Grand Prix, qui marquait la reprise après la trêve estivale, a vu le stand Trackhouse s'enrichir d'une RS-GP24 pour Fernández mais aussi d'évolutions aéro fournies par Aprilia. Si leur qualification est restée modeste, les pilotes se félicitaient des avancées obtenues en matière de réglages au cours du week-end, et c'est finalement avec un manque de roulage dans les conditions les plus précieuses qu'ils sont repartis de Silverstone.

Physiquement, les deux pilotes vont bien, malgré quelques contusions sans gravité pour Oliveira. Le bilan comptable est plus dommageable, puisque pour la première fois de la saison Trackhouse ne marque aucun point, et ce alors même que l'équipe avait réalisé lors du Grand Prix précédent sa meilleure performance.

"Évidemment, cela a été un dimanche décevant mais ce sont des choses qui peuvent arriver", rassure Davide Brivio, team principal. "C'est une situation très malchanceuse, c'est très triste de se retrouver dans cette position dans le premier tour d'une course, alors que nous pensons que nous aurions pu faire quelque chose de bien. On ne peut rien y faire, c'est le sport, c'est la course et nous nous tournons simplement vers la prochaine."