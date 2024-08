Transferts MotoGP : les coulisses des dernières discussions pour 2025

Des places chez VR46, Gresini, Pramac, LCR et Trackhouse doivent encore être attribuées sur la grille 2025 du MotoGP, mais le jeu de chaises musicales semble être sur le point de prendre fin dans les cinq formations.

Chez VR46, la prolongation de Fabio Di Giannantonio, confirmée en début de semaine, n'a jamais fait le moindre doute, encore moins lorsque le Romain s'est engagé auprès de Ducati. À ses côtés, le choix logique était dans un premier temps Fermín Aldeguer, le constructeur ayant l'obligation le placer sur la grille en 2025 après l'avoir recruté en début d'année. Les liens entre Valentino Rossi et Franco Morbidelli en ont décidé autrement.

L'association à venir entre Pramac et Yamaha a coupé toute possibilité que Morbidelli reste, en raison de sa relation avec le constructeur japonais, dont il a porté les couleurs jusqu'à l'an passé. Rossi devrait donc accueillir son protégé, ce que le clan Ducati a peut-être involontairement confirmé à Silverstone.

Ce choix prive Aldeguer de la place que Ducati considérait idéale pour lui, ne laissant comme opportunité que Gresini, où un guidon est libre après la promotion de Marc Márquez dans l'équipe officielle.

Miller pourrait priver García d'une arrivée en MotoGP

Dans cette équipe, le dossier Jack Miller, non retenu par KTM, a dans un premier temps été évalué. Même s'il a moins de 30 ans, l'Australien est l'un des pilotes les plus expérimentés de la grille après avoir représenté trois marques différentes (Honda, Ducati et KTM) et reste une figure du paddock, pas seulement dans son pays, dont il est le seul représentant en MotoGP.

Jack Miller ne rejoindra pas Gresini... mais pourrait rester en MotoGP Photo de: KTM Images

Motorsport.com a appris que le groupe Linfox, spécialiste du transport en Australie et propriétaire du circuit de Phillip Island, a récemment tenu des discussions avec Nadia Padovani, patronne de l'équipe Gresini, au sujet d'une potentielle reprise, mais que cette dernière a finalement décidé de ne pas vendre. Un accord aurait probablement assuré l'arrivée de Miller.

Ce dernier pourrait finalement renouer avec Pramac, désormais associé à Yamaha. L'équipe est la seule à n'avoir annoncé aucun pilote pour le moment mais l'arrivée de Miguel Oliveira a été sécurisée il y a quelques jours.

À ses côtés, Sergio García, leader du Moto2, était le candidat idéal, en remplissant tous les critères : il est devenu le pilote le plus prometteur de la catégorie intermédiaire, qu'il mène actuellement avec 18 points d'avance sur Ai Ogura, et reste sur une performance remarquée à Silverstone, où il est passé de la 20e place dans le premier tour à la quatrième sous le drapeau à damier. Il aurait en plus formé un duo idéal aux côtés de l'expérimenté Oliveira... mais cela ne devrait pas être suffisant pour rejoindre le MotoGP l'an prochain.

Ai Ogura, Fermín Aldeguer et Sergio García visent une place en MotoGP Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le problème pour García est que Miller bénéficie de liens solides avec Pramac, pour avoir porté les couleurs de l'équipe par le passé, et peut profiter du soutien du championnat, soucieux de conserver un pilote australien sur la grille.

Dimanche à Silverstone, Miller a ainsi été aperçu dans le motorhome de Pramac avec son représentant, Aki Ajo, les dirigeants de l'équipe et... Dan Rossomondo, directeur commercial du MotoGP. Ces discussions semblent également mettre fin aux chances de Tony Arbolino, pourtant publiquement soutenu par Fabio Quartararo.

Sergio García était également convoité par Trackhouse jusqu'à la pause estivale, mais cette piste s'est elle aussi refroidie. Motorsport.com croit savoir que l'équipe américaine a reculé en voyant la force de frappe du duo Pramac-Yamaha, le constructeur japonais souhaitant investir chez son nouveau partenaire, et a cherché une alternative, trouvée en Ai Ogura. Ce dernier est désormais très proche d'une signature.

Alors qu'il était en discussions avancées avec deux équipes jusqu'au GP d'Allemagne, Sergio García risque donc d'être contraint de disputer une nouvelle saison en Moto2, y compris s'il décroche le titre dès cette année.

Chantra se rapproche de LCR

La dernière équipe avec une place libre est LCR. Takaaki Nakagami a longtemps semblé sur la voie d'une prolongation aux côtés de Johann Zarco mais Somkiat Chantra finalise désormais son arrivée dans l'équipe satellite de Honda. On sait le second guidon réservé à un pilote asiatique en raison de la présence du pétrolier Idemitsu, et Lucio Cecchinello a confirmé des contacts.

"Ogura était le choix numéro un pour le HRC et maintenant ils discutent avec Nakagami et Chantra", a déclaré le patron de l'équipe à DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. "Normalement, le pilote pour cette place devrait être Nakagami ou un pilote asiatique."

Nakagami pourrait donc rejoindre les pilotes qui perdront leur place de titulaire, avec Aleix Espargaró, futur pilote d'essais de Honda, et Augusto Fernández, en discussions avec Yamaha pour le même poste.

Le plateau 2025 du MotoGP

Équipe Pilotes Ducati Corse Pecco Bagnaia Marc Márquez KTM Factory Racing Brad Binder Pedro Acosta Aprilia Racing Team Jorge Martín Marco Bezzecchi Yamaha Factory Fabio Quartararo Álex Rins Repsol Honda Joan Mir Luca Marini Pramac Yamaha Miguel Oliveira* Jack Miller* LCR Honda Johann Zarco Somkiat Chantra* Takaaki Nakagami* Gresini Racing Álex Márquez Fermín Aldeguer* VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio Franco Morbidelli* Trackhouse Racing Raúl Fernández Ai Ogura* KTM Tech3 Enea Bastianini Maverick Viñales

*Pilotes pressentis