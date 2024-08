Miller épaté par l'état des pneus des Ducati en fin de course

Un podium verrouillé pour la septième fois consécutive et huit pilotes dans le top 10. Ducati a encore une fois survolé la concurrence à Silverstone et malgré un système de concessions favorable à toutes les marques rivales, en particulier les deux japonaises, le clan italien a renforcé sa mainmise sur le MotoGP cette année. La situation devrait évoluer l'an prochain, avec moins de Ducati sur la grille et une machine officielle retirée en 2025 mais en attendant, les autres constructeurs ont de plus en plus de mal à résister.

Plus les courses s'enchaînent et plus l'une des clés de la domination actuelle de Ducati semble être sa maîtrise de la gomme arrière. La nouvelle version introduite par Michelin a d'abord posé des problèmes à la marque, avec des soucis de vibrations, mais ils semblent totalement résolus depuis Jerez, épreuve depuis laquelle seuls des pilotes de la Desmosedici sont montés sur le podium en course principale.

Aleix Espargaró, premier rival des Ducati à l'arrivée à Silverstone, voit la marque "deux crans devant" dans la gestion du pneu arrière. Jack Miller, seulement 12e à l'arrivée mais quatrième des "non Ducati", a constaté en fin de course que Franco Morbidelli, contraint à une remontée après ses deux long-laps, avait un pneu arrière en bien meilleur état dans les derniers tours.

"Je sens que c'est plus sensible qu'avant", a commenté le pilote KTM. "Il y en a qui sont extrêmement bons. Fabio [Quartararo] m'a doublé à deux tours de l'arrivée, ça a ouvert la porte pour Frankie, puis Frankie s'est débarrassé de Fabio assez vite. On voyait l'adhérence qu'il avait en fin de course, c'était impressionnant, et c'est la même chose avec les chronos de ceux qui étaient devant. On doit travailler pour mieux utiliser le pneu, ou mieux utiliser son potentiel."

"Mon pneu était fini à la fin, il n'y a pas de débat sur ça", a ajouté Miller. "Dès le début, j'étais vraiment concentré pour relever la moto avant d'accélérer, le flanc était fini. J'ai senti que c'était plus fort que [samedi], j'avais exactement le même pneu que [samedi] mais je ne me suis pas senti aussi fort, que ça vienne des conditions plus fraîches ou autre chose. J'ai vraiment souffert pour faire fonctionner le pneu, surtout sur le côté droit."

Jack Miller n'a finalement pas pu résister aux pilotes Ducati Photo de: KTM Images

Miller a vite ressenti un manque d'adhérence dans les virages les plus lents, ce qui l'a fait passer de la neuvième place en début de course à la 12e sous le drapeau à damier. La veille, il avait pourtant profité du sprint pour préparer l'épreuve principale en étant le seul à choisir le pneu medium et pas le tendre à l'arrière. L'Australien se félicitait d'une dégradation sous contrôle.

"Je n'avais pas l'impression que c'était un gros avantage de prendre le tendre", expliquait-il à l'issue du sprint. "Pour moi, c'était plus pour comprendre ce qui nous attendait et essayer de prendre des informations. Évidemment, KTM a pris des données intéressantes avec ça. Je suis resté dans les 1'59, j'avais un peu l'impression que je pouvais maintenir ces chronos pour au moins six tours de plus. Je pense que ces données seront vraiment cruciales pour la course."

En plus de la température plus fraîche qui a pu changer la donne, la distance deux fois plus longue semble favoriser les Ducati, qui n'avaient "que" quatre pilotes dans le top 10 lors du sprint, même si les chutes de Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi et Franco Morbidelli samedi ont changé la donne.

Un bon sprint pour Miller

Ce sprint a vu Jack Miller égaler son deuxième meilleur résultat de la saison dans cet exercice, en prenant la septième place. Il était 11e sur la grille, après avoir eu un tour annulé pour avoir trop coupé un virage puis subi le drapeau jaune à la fin de la Q2, et il a gagné des places tout au long de la course, en profitant des chutes mais aussi d'un dépassement sur Maverick Viñales dans le dernier tour.

Un contact au virage 4 dans le premier tour avait pourtant causé des dégâts sur sa moto. "Álex [Marquez] a pris une trajectoire angulaire, on a eu un contact à l'extérieur, ça a arraché mes ailerons", expliquait Miller samedi. "J'ai fait toute la course avec ma propre version de l'aéro mais la moto fonctionnait encore plutôt bien. Je pense qu'on était les seuls avec le pneu medium à l'arrière."

"J'avais un peu de mal à rester avec les autres au début, ils accéléraient un peu plus fort en sortant des virages 7 et 9, et à d'autres endroits, mais vers le sixième ou le septième tour, j'ai senti que ça tournait un peu en ma faveur et j'ai commencé à me battre avec eux, ou au moins à rester à leur rythme parce qu'ils commençaient à avoir de la dégradation."

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) Photo de: KTM Images

Cette performance était bienvenue alors que Miller sait qu'il va perdre sa place chez KTM et que son avenir en MotoGP est incertain. Alors qu'il assurait que son téléphone ne sonnait pas avant l'entame du week-end, il a été vu dans l'hospitalité de l'équipe Pramac dimanche, laissant penser à une dernière chance de rebondir. Sachant son avenir incertain, Miller veut surtout profiter des courses qui lui restent en MotoGP.

"Je suis reparti à zéro. Je prends du plaisir dans ce que je fais, je me concentre sur le plaisir à piloter la moto, sans trop stresser. C'est presque fini donc il faut profiter des dernières [courses]. Comme on le dit toujours, un pilote heureux est un pilote rapide. C'est peut-être un peu le cas. Je ne me concentre pas totalement sur ce que l'avenir me réserve, j'essaie juste de profiter du moment."