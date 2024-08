Brad Binder stoppé par son embrayage dès le départ

Brad Binder n'a pas pu défendre ses chances à Silverstone. Qualifié en sixième position, le Sud-Africain a pris une quatrième place encourageante lors du sprint mais, lors de la course principale, il a dégringolé au classement dès le départ en raison d'un souci d'embrayage, avant de s'arrêter en bord de piste pour abandonner.

"C'était super, super court", a constaté Binder. "Je n'ai pas grand-chose à dire, merci d'être venu pour deux secondes ! Au départ, malheureusement, quand je suis parti j'ai eu un souci d'embrayage et je n'ai pas pu m'envoler. Fin de l'histoire."

"[L'embrayage] a commencé à glisser quand j'ai voulu partir", a détaillé le pilote KTM. "J'ai essayé de le relâcher mais il ne voulait pas. J'ai dû m'arrêter. J'ai essayé de revenir au garage pour changer de moto mais malheureusement, je n'y suis pas arrivé."

Binder a précisé que "tout allait bien" lors du tour de formation mais que dès qu'il s'est immobilisé, il a compris que son départ serait compliqué : "En arrivant sur la grille, j'ai eu beaucoup de mal à passer au neutre et je me suis dit 'Oh merde'. Naturellement, la moto souffrait déjà. J'avais une idée de ce qui arrivait."

Brad Binder n'est pas allé beaucoup plus loin que le tour de formation Photo de: KTM Images

Binder craignait d'être percuté par un autre pilote mais il a pu leur signaler le problème sur sa moto : "J'ai fait de mon mieux pour rester à l'intérieur, j'ai levé la main pour ne pas être percuté, pour être un peu préparé. J'ai été un peu chanceux que personne ne le fasse, super chanceux."

Binder doutait de ses chances de briller

Brad Binder avait réalisé le meilleur temps lors du warm-up, une performance rarement très significative mais obtenue après des changements jugés efficaces sur sa moto. Il s'attendait cependant à une course très difficile en raison de l'usure des pneus.

"Sincèrement, dans la matinée, on a tout changé. On a mis des choses totalement différentes, que l'on n'avait pas utilisées depuis une éternité, et on était rapides avec le pneu medium tout au long du week-end, donc je pense que c'était un peu mieux."

"Une chose déjà très claire [samedi], c'est qu'on était super agressifs sur les pneus pour faire des chronos, parce qu'on patinait beaucoup. L'usure était très forte donc je pense que ça aurait été difficile de voir l'arrivée dans de bonnes conditions. C'est la même chose pour tout le monde, mais j'aurais aimé essayer."

Brad Binder Photo de: KTM Images

"On ne peut pas toujours être bon", a relativisé Binder. "Mon équipe travaille énormément. Ce matin, les gars ont fait leur boulot, on est tous restés dans le box jusqu'à 22h00 [samedi] soir pour essayer de tout comprendre."

"On a essayé quelque chose de totalement différent et on était les plus rapides lors du warm-up, ce que l'on peut retenir à mon avis. On a encore fait un changement spécial pour la course, juste pour voir, et il faudra réessayer la semaine prochaine."