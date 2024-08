Zarco a payé une erreur : "J'ai vraiment eu les boules"

Johann Zarco a quelques motifs de satisfaction après le GP de Grande-Bretagne. La 14e place conquise à l'arrivée n'est pas son meilleur résultat de l'année mais il a retrouvé de bonnes sensations sur la Honda et a surtout pu rester dans un groupe avec des pilotes de différentes marques, chose devenue rare ces derniers mois.

"Sur le week-end, c'était plutôt bien", a commenté Zarco. "J'ai progressé en confiance sur la moto, j'ai beaucoup mieux piloté que d'habitude. Ça m'a beaucoup rapproché du groupe de devant qui, en général, s'échappe très rapidement. J'avais les moyens de rester avec eux, j'avais la vitesse pour rester avec eux. Ça, c'est le bon point du week-end."

Un meilleur résultat était pourtant possible. Parti 16e, Zarco est remonté au 14e rang en début de course mais une bourrasque de vent l'a perturbé et il a fait un passage hors de la piste qui lui a fait perdre trois positions.

"Je suis bien parti, du moins mieux qu'hier car il n'y a pas eu de carambolage", a souligné le Français au micro de Canal+. "J'ai pu garder ma position, vite redoubler Marini et Mir qui étaient mieux partis. Je n'ai pas voulu perdre le rythme du groupe de devant, je sentais que je pouvais attaquer, mais dans les virages 10-11, je me suis un peu fait surprendre par la moto, donc je suis allé tout droit et j'ai pris le ralentissement"

"Je me suis retrouvé derrière le groupe et ça m'a mis les boules parce qu'il fallait recommencer et je savais que je n'avais plus la possibilité de revenir sur le groupe de devant."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"À la fin de la course, j'ai vraiment eu les boules parce qu'une erreur m'a énormément coûté", a ajouté Zarco face aux journalistes. "Cette envie de vouloir rester avec ce groupe, trop d'envie, m'a poussé à commettre une erreur. Du coup, je suis reparti en arrière, et ça m'a mis les boules. Si je revois cette gestion que j'ai pu avoir en étant derrière les autres Honda."

La lutte n'a pas été simple pour Zarco, qui a notamment dû composer avec un Franco Morbidelli qui "roulait de manière étrange" et Luca Marini, alors le mieux placé des pilotes Honda et redoutable dans leur duel.

"[Avec] Morbidelli, je pensais qu'après son double long-lap, il allait doubler rapidement et que j'allais partir avec lui, mais il a traîné un peu. Ça été très difficile à gérer. Parfois il doublait, parfois il ne doublait pas. Ça faisait le yo-yo et ça ne m'a pas permis de le suivre une fois qu'il avait passé Marini. Marini a fait un beau job, il a franchi un gros cap sur cette course, il a très bien roulé."

Une fois débarrassé de Marini, Zarco est revenu sur un Maverick Viñales "complètement en perdition" et espérait doubler le pilote Aprilia et Jack Miller, ce qu'il n'a pas pu faire : "Il m'en a manqué sur un tour ou deux. C'est dommage pour ça mais c'est bien de se battre, de se dire 'Je tente de passer Viñales', mais une erreur m'a vraiment coûté ce top 10 du jour, qui semblait possible.”

J'ai eu un vrai avantage par rapport aux autres Honda.

Johann Zarco peut avoir la satisfaction d'avoir été le meilleur pilote Honda à l'arrivée, avec deux points qui lui permettent aussi de redevenir le premier représentant de la marque au championnat, juste devant Joan Mir.

"Par rapport aux week-ends précédents du début de saison, je pense que j'ai eu un vrai avantage par rapport aux autres Honda. J'ai passé un cap sur la confiance et la gestion de cette moto. Il faut rester sur cette optique-là pour continuer à faire la différence en attendant une meilleure moto."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco juge "important" d'avoir ce statut de leader chez Honda : "On va continuer à grappiller des points pour faire la différence, au moins prendre ce premier objectif sur la saison. Ça permet d'être encore plus légitime auprès de Honda. Déjà avec la victoire de Suzuka, ça aide beaucoup à créer des liens importants pour l'avenir."

"J'aurais souhaité plus de points, c'en est que deux, mais c'est mieux que rien car j'avais aussi les boules au Sachsenring de les avoir manqués."

Avec Nina Prognon