Bagnaia juge "un peu bizarre" l'avantage de la Ducati GP24 sur la GP23

Les pilotes disposant de la version la plus récente de la Ducati ont monopolisé les places sur le podium dans trois des quatre derniers Grands Prix, aidés par un retour au premier plan d'Enea Bastianini. Pendant ce temps, Gresini et VR46 semblent désavantagés par leur GP23, et Marc Márquez a glissé en quatrième position au championnat, n'ayant décroché qu'un seul podium depuis le GP d'Italie disputé au moins de juin.

Ducati tire visiblement profit d'une meilleure compréhension des changements apportés au pneu arrière par Michelin cette année, mais seule la GP24 est conçue pour en tirer pleinement profit. Pecco Bagnaia assure cependant que les deux motos ne sont pas aussi différentes que l'on pourrait le croire, et s'est même étonné de voir la GP23 ne plus pouvoir rivaliser depuis le GP de France, disputé il y a trois mois... et ce alors qu'elle a plus évolué que la moto la plus récente.

"Concernant ce que je vais dire, on ne va pas m'écouter, parce que tout le monde a sa propre idée", a déclaré Bagnaia à DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. "J'ai testé les deux motos et il n'y a rien [de mieux] que la GP22 [qu'il avait l'année de son premier titre en MotoGP], c'était la moto la plus équilibrée."

"C'est un peu bizarre de voir que jusqu'au Mans, la GP23 se battait toujours pour la victoire, et que maintenant nous sommes toujours loin devant, sans aucune nouveauté. Nous n'avons pas eu d'évolution depuis les tests, et la GP23 a reçu deux ou trois évolutions depuis le début de l'année. Mais au final, elles sont très similaires. Je sais que personne ne va m'écouter mais c'est la réalité."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'avantage pris par les pilotes de la GP24 a compliqué les chances de titre de Márquez. On semble se diriger vers un nouveau duel entre Bagnaia et Jorge Martín, avec Bastianini en outsider. À mi-saison, les deux premiers ne sont séparés que par trois points, tandis que Bastianini pointe à 49 unités.

Bagnaia juge nécessaire de progresser en course sprint pour décrocher un troisième titre consécutif : "Je vois ça comme un 'Pecco contre les autres', pas un 'Pecco contre Pecco'. Au final, il faut repartir à zéro, parce que trois points, ce n'est rien. Il sera important de bien faire, de ne plus tomber."

"Dans les sprints, j'ai été malchanceux et j'ai fait des erreurs. Il sera important de toujours voir l'arrivée. Martín est toujours très performant dans les courses courtes et au final, il me prend beaucoup de points [le samedi]."