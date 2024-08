Márquez "accepte" de ne pas jouer la victoire en Autriche

Le Red Bull Ring est l'un des circuits où Marc Márquez a le moins brillé en MotoGP. Il n'y compte tout simplement aucun succès, ce qui en fait le seul tracé sur lequel il n'a jamais gagné parmi ceux qui figuraient déjà au calendrier avant sa blessure en 2020. Il faut dire que cette piste est la chasse gardée de Ducati, qui y compte huit succès en dix occasions depuis son retour au calendrier en 2016.

Márquez a malgré tout échoué à moins de trois dixièmes de la victoire trois années de suite, de 2017 à 2019, édition conclue sur un dépassement réalisé par Andrea Dovizioso au tout dernier virage. Cette année, la donne pourrait changer puisque Márquez dispose enfin de la Ducati... mais celle de la saison passée, qui commence à afficher certaines limites. Il ne se sent donc pas en mesure de rivaliser avec Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, qui brillent avec la GP24 en ce moment.

"J'ai presque perdu trois victoires consécutives dans le dernier tour au Red Bull Ring", a rappelé Márquez. "C'est un circuit que j'aime, où je me sens bien normalement. Maintenant, je pilote la meilleure moto sur le Red Bull Ring, une Ducati, mais ces trois gars pilotent la même moto. Ils sont un peu plus rapides que moi donc je dois aller de l'avant, continuer à tout donner, continuer à apprendre. On verra si on pourra être plus proches."

"Je ne sens pas que je vais me battre avec ces gars dans le dernier tour", a néanmoins reconnu le pilote Gresini. "Je vais essayer pendant le week-end mais comme on l'a vu dans les trois dernières courses, ils sont un cran devant. Il faut l'accepter, on doit travailler sur notre base pour comprendre si on peut se battre, surtout avec Martín et Pecco, les deux qui ont la constance, ce qui est le plus important."

Marc Márquez face aux pilotes disposant de la Ducati GP24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez relativise ses chutes

Les chutes contribuent au manque de constance évoqué par Marc Márquez. À mi-championnat, il est le pilote qui a le plus souvent fini à terre depuis le début de la saison, 15 fois, dont cinq quand des points étaient en jeu.

Márquez a fait les frais d'un accrochage avec Pecco Bagnaia en course principale à Portimão et il a payé un souci de freins quand il menait le dimanche à Austin. Il a aussi été piégé lors du sprint à Jerez, sur piste humide, au début du sprint à Assen, et encore lors du sprint à Silverstone. À titre de comparaison, Pecco Bagnaia compte quatre chutes en sprint/course, et Jorge Martín seulement trois.

Márquez était déjà le pilote qui tombait le plus chez Honda, avec une moto difficile à manier, mais la situation a changé chez Ducati et il minimise l'importance de ces chutes : "Dans la première partie de la saison, comme à Portimão et à Austin, je suis beaucoup tombé et ce n'était pas des erreurs de ma part. Dans les dernières courses, c'est vrai que j'ai eu quelques chutes que je n'ai pas beaucoup comprises. Ça m'a apporté un peu moins de confiance mais on doit essayer de retrouver la limite correctement."

"Le plus positif, c'est que je tombe pendant les essais. Oui, je suis tombé pendant le sprint à Silverstone mais en course principale, j'essaie toujours de rester sur la moto. C'est le plus important. J'aimerais moins tomber mais c'est une statistique donc je ne me soucie pas vraiment en ce moment."