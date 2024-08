Le "réveil" d'Aprilia, "en état de choc" après les difficultés de Silverstone

Le week-end de Silverstone a mis en évidence les difficultés d'Aprilia en course, Maverick Viñales passant de la huitième place sur la grille à la treizième place à l'arrivée en raison d'une forte dégradation des pneus, tandis qu'Aleix Espargaró, notablement parti de la pole position, a dégringolé à la sixième place derrière cinq Ducati.

Le résultat est particulièrement décevant pour Aprilia, car le circuit de 5,9 km joue habituellement des forces de la RS-GP, Espargaró ayant remporté la course l'année dernière en dépit de la forte opposition de Ducati. L'usine de Noale a eu un peu moins de deux semaines pour analyser ce qui n'a pas fonctionné en Grande-Bretagne cette année et essayer de comprendre pourquoi elle a du mal à reproduire sa forme du début de saison.

L'usure des pneus dans le viseur

Viñales affirme qu'Aprilia reste un challenger puissant en qualifications et au sprint avec des pneus plus tendres, comme le prouve la pole d'Espargaró à Silverstone, mais son rythme en Grand Prix devient maintenant une sérieuse source d'inquiétude.

"De toute évidence, Silverstone a déclenché quelques alarmes parce que c'est un circuit où nous devrions normalement être sur le podium", a déclaré l'Espagnol. "Le fait d'être aussi loin derrière et d'avoir beaucoup de problèmes vous amène à vous demander si vous abordez le week-end de la bonne manière ou si vous traitez les pneus de la bonne manière."

"Il semble que la moto soit très différente de celle de l'année dernière et, au début de la saison, je ne sais pas si c'est à cause du tarmac ou d'autres facteurs, il était beaucoup plus facile de tirer le maximum de performance en course. Maintenant, cela semble compliqué parce qu'en qualifications, nous sommes très rapides, en sprint, nous nous défendons, mais le dimanche, il est difficile d'être compétitif. Nous devons donc comprendre pourquoi, car lors des premières courses, nous avons été très compétitifs le dimanche."

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Ducati ne laisse que des miettes

Aprilia reste le seul constructeur à avoir battu Ducati en 2024 après les 10 premières courses de la saison, grâce au succès de Viñales au Grand Prix des Etats-Unis en avril dernier.

Depuis, la marque de Borgo Panigale s'est éloignée de ses adversaires, en particulier avec la dernière GP24, faisant même des podiums des résultats improbables pour les rivaux.

Viñales espère que le GP d'Autriche de ce week-end apportera quelques réponses à cette baisse de forme et aidera l’équipe à revenir aux avant-postes plus tard dans l'année.

"De mon point de vue, surtout de mon côté, je deviens moins performant parce que j'étais capable de gagner des courses [auparavant contre] la Ducati '24", a déclaré Viñales, qui a également remporté la course sprint avant son triomphe à Austin. "Il est certain que Silverstone a un peu réveillé les gens parce que c'était une course où nous devrions être en très bonne position et c'était l'un des pires week-ends de la saison jusqu'à présent, donc nous devons comprendre. Je pense que l'Autriche est un bon circuit pour commencer à comprendre. Tout le monde travaille, tout le monde est positif et nous allons essayer de revenir là où nous avons commencé la saison."

"En état de choc"

Michelin a introduit une nouvelle spécification du pneu arrière en MotoGP cette année, ce qui a permis aux pilotes de battre des records du tour sur une grande variété de circuits, et Aprilia a comme tout un chacun pu bénéficier de la nouvelle gomme.

Mais alors que la GP24 est capable d'extraire de plus en plus de rythme du nouveau pneu arrière à chaque manche, la RS-GP a eu du mal à le faire, ce qui a contribué à la baisse de ses performances relative par rapport à Ducati.

Espargaró a déclaré que même si Aprilia a fait un grand pas en avant par rapport à l'année dernière, il demeure déconcerté par le fait qu'il n'ait pas été en mesure de convertir les pole positions en bons résultats à Barcelone et à Silverstone.

"C'est pourquoi nous sommes un peu en état de choc, parce que nous ne comprenons pas pourquoi [nous sommes si loin derrière les Ducati]", a-t-il déclaré. "Nous sommes rapides, la moto est compétitive, mais nous ne comprenons pas pourquoi nous ne pouvons pas rivaliser dans des courses comme Barcelone et Silverstone où je me sentais le plus fort [mais] je suis arrivé avec dix secondes de retard en course. C'est vraiment difficile à comprendre."

"J'étais très très fort, très rapide en termes de vitesse, mais le maximum que nous pouvions atteindre était la sixième place. Et j'ai été beaucoup plus rapide en course que le reste des Aprilia, des KTM, des Yamaha, des Honda, mais nous étions très loin [de la tête]. Je ne pense pas qu'il y ait une seule chose [qui fasse la différence], mais ils stoppent mieux la moto que nous et ils sont capables de relever la moto sans détruire le pneu. Nous devons rouler un peu plus sur l'accélérateur, ce qui est bon en termes de vitesse pure en pole position avec le pneu tendre, mais ce n’est pas le meilleur en matière d’usure du pneu. On voit en jour de course que c’est difficile à équilibrer."