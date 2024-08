Martín emmènera une partie de son équipe technique chez Aprilia

Jorge Martín va devoir s'habituer à un nouvel environnement en 2025. Ducati ayant préféré promouvoir Marc Márquez dans son équipe officielle, il a décidé de s'engager avec Aprilia, ce qui lui permettra d'atteindre son rêve de porter les couleurs d'une équipe officielle.

Si des contacts avaient été noués au préalable, l'accord entre Martín et Aprilia a été scellé en seulement 24 heures au lendemain du GP d'Italie et de nombreux détails restaient à régler, notamment sur la composition de l'équipe technique qui entourera le Madrilène. Ce dernier n'arrivera pas dans sa nouvelle formation seul puisqu'il sera suivi par au moins deux hommes de confiance.

"J'aurai un mécanicien [David Galacho], celui s'occupe de mon embrayage, c'est pour ça que je m'élance si bien donc c'est bien de le faire venir", a précisé Martín, ajoutant qu'il s'agit de "la première personne à laquelle il a pensé", et l'une de celles avec qui il se sent "le plus en confiance chez Pramac", ce qu'il "l'aidera beaucoup dans l'adaptation" à une nouvelle équipe.

Martín conservera également le même chef mécanicien, Daniele Romagnoli, membre de longue date de Pramac et resté célèbre pour avoir épaulé Jorge Lorenzo à l'époque de son intense rivalité avec Valentino Rossi chez Yamaha : "Je voulais un chef mécanicien qui connaît la moto ou qui me connaît, et je pense que Romagnoli est la meilleure option pour s'habituer à la moto vraiment, vraiment rapidement."

Daniele Romagnoli et Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les pilotes apprécient naturellement s'entourer d'ingénieurs de confiance mais il n'est pas toujours aisé de les emmener avec eux lorsqu'ils changent d'équipe, notamment pour ne pas perturber une organisation déjà en place.

Marc Márquez n'a ainsi été suivi que par une personne en quittant Honda pour Gresini, mettant fin à sa coopération de longue date avec son chef mécanicien Santi Hernández, et ne gardera que deux membres de son équipe technique actuelle lorsqu'il sera promu chez Ducati.

Si Jorge Martín peut se permettre de faire venir plusieurs ingénieurs clés chez Aprilia, c'est parce qu'Aleix Espargaró sera suivi par Antonio Jiménez, son chef mécanicien, lorsqu'il deviendra le pilote d'essais de Honda, qui va renforcer son équipe dédiée aux tests puisque Stefan Bradl va rester en place.

Une recomposition plus large est d'ailleurs possible chez Aprilia puisque Martín a été annoncé comme le successeur d'Espargaró mais que la marque va également perdre Maverick Viñales, en partance pour la KTM de l'équipe Tech3, et va accueillir Marco Bezzecchi.

Avec Germán Garcia Casanova