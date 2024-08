À quand la victoire pour Márquez ? "Il y a trois pilotes plus rapides"

Le championnat entrera la semaine prochaine dans sa seconde moitié et, après les dix premiers Grands Prix, les vainqueurs s'appellent Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Enea Bastianini, Maverick Viñales, ainsi qu'Aleix Espargaró si l'on comptabilise les succès en course sprint. Marc Márquez ne figure pas encore au palmarès, malgré son arrivée réussie dans le clan Ducati et son retour aux avant-postes.

Beaucoup avaient parié que dès qu'il aurait retrouvé de bonnes sensations et compris le comportement de la Ducati, l'Espagnol serait imbattable, ou au minimum qu'il n'aurait pas tardé à reprendre sa collection de trophées. Il n'en est rien pour le moment et, bien qu'il se défende de toute impatience, il tique tout de même en pensant aux occasions manquées.

"Pendant ces dix premières courses, j'ai été très proche de gagner, de décrocher ma première victoire avec Ducati. Mais sur les deux circuits qui étaient faits pour moi, à savoir Austin et le Sachsenring, on a connu deux week-ends très difficiles. En particulier à Austin, où j'ai eu un problème de frein alors que j'étais en tête", a admis le #93 au micro du site officiel du MotoGP.

"Mais on verra, il reste dix courses", a-t-il ajouté, sachant pertinemment qu'Aragón, au programme fin août, fait aussi partie de ses terrains de jeu favoris. Seulement, ça ne fait pas tout...

"Il est vrai qu'il y a trois pilotes qui sont plus rapides que nous", a-t-il poursuivi, "à savoir les trois qui pilotent la Ducati de 2024. Ils sont super rapides et pilotent vraiment bien. Mais on va essayer de faire de notre mieux, de continuer à prendre du plaisir, c'est le plus important, et d'avoir ces bonnes sensations sur la moto."

Marc Márquez voit trois pilotes plus forts que lui actuellement. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le discours de Márquez a donc légèrement évolué. Lui qui a souvent pointé Bagnaia et Martín comme étant les hommes forts et références du clan Ducati, il leur associe à présent Bastianini, qu'il a vu impressionnant à Silverstone. Auteur de ses premiers succès de la saison, dans les deux formats de course, l'Italien est "imbattable" quand il est dans un bon jour selon l'Espagnol, ce qui pourrait faire de lui un adversaire qui compte durant la seconde partie du championnat.

Le point commun de Bastianini avec Bagnaia et Martín, c'est qu'il dispose de la version 2024 de la Ducati, que Márquez n'a pas et qui revient de plus en plus dans ses discours pour expliquer un léger déficit. "Pour le moment, en moyenne, nous sommes quatre ou cinq secondes plus lents en course. Il nous faut progresser de plus de deux ou trois dixièmes au tour pour nous battre ; ça n'a pas l'air, mais c'est beaucoup !" soulignait dimanche le pilote Gresini.

"Je ne veux plus parler de savoir si l'une est meilleure que l'autre", a-t-il toutefois ajouté à la presse espagnole. "Elles sont différentes et on remarque plus de différences sur certaines pistes, mais moins sur d'autres. Il nous faut attendre des pistes plus favorables."

En quittant l'Angleterre, Márquez mettait en tout cas sagement de côté ses ambitions en vue des prochains Grands Prix : "Ce sera difficile, mais notre objectif, une fois de plus, sera d'être dans le top 4 ou 5, et si nous le pouvons, nous battre pour le podium comme nous l'avons fait sur les autres courses."

Quid de ses espoirs au championnat ? Le week-end de Silverstone a vu Bastianini prendre l'avantage à la troisième place du classement général, reléguant Márquez 13 points plus bas et désormais à 62 unités du leader.

"Si Enea est capable d'améliorer ses chronos de samedi, il gagnera des courses", a pointé Márquez, bien conscient que l'Italien a passé un cap pendant ce week-end à Silverstone. Est-ce à dire qu'il faut considérer que Bastianini est en lice pour le titre ? "Les gars ! Si vous me mettez, moi, dans la lutte pour le titre, comment ne pas l'y mettre aussi sachant qu'il est devant au général ?" a-t-il fait remarquer aux journalistes évoquant le sujet.

La question est de savoir si lui-même se considère comme faisant partie des pilotes qui ont leurs chances. "Depuis le début de la saison, j'ai dit que je n'allais pas être candidat au titre", a-t-il assuré après sa quatrième place à Silverstone, laissant quelque peu pantois les journalistes ayant en mémoire des fins de week-ends bien plus optimistes. Le pilote a pourtant à maintes fois répété qu'il lui faudrait s'élever au niveau de Bagnaia et Martín pour jouer le titre… et un nouvel adversaire de plus en plus solide semble donc s'être ajouté à l'équation pour la complexifier un peu plus encore.

Avec Germán Garcia Casanova

