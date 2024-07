Ducati a choisi le chef mécanicien de Marc Márquez pour 2025

Ducati commence à préparer l'arrivée de Marc Márquez dans son équipe officielle. L'annonce de sa promotion depuis l'équipe Gresini ne donnait aucune indication sur l'équipe technique qui l'entourera la saison prochaine, à commencer par son chef mécanicien. Allait-il renouer avec Santi Hernández, qui l'accompagné durant tout son passage chez Honda, ou poursuivre l'aventure avec Frankie Carchedi, avec qui il travaille chez Gresini cette année ? Ducati a finalement opté pour une autre option bien plus simple.

Motorsport.com a appris que Marco Rigamonti, actuel chef mécanicien d'Enea Bastianini, va rester en place dans l'équipe officielle. L'ingénieur Italien, qui a notamment travaillé aux côtés d'Andrea Iannone chez Suzuki et Johann Zarco chez Pramac, a rejoint la structure d'usine en 2023, pour travailler avec Bastianini. La coopération avec Márquez devrait débuter dès le test de Valence, juste après la fin de la saison.

Comme il l'a fait en quittant Honda pour Gresini, Márquez acceptera de ne pas être accompagné d'une équipe technique de confiance, pour ne pas chambouler une organisation déjà en place... et surtout qui a fait ses preuves dans le cas de Ducati.

"Ce sera la décision de Ducati, parce que j'arrive dans la meilleure équipe et sur la meilleure moto de la grille ces deux dernières années, ils ont gagné avec Pecco", a rappelé Márquez au début du week-end à Assen. "Je sais que Ducati et le staff de Gigi vont me donner les meilleures personnes pour tirer le maximum des opportunités. Ils ont pris une grosse décision en me faisant monter dans l'équipe officielle et ils vont me donner les meilleurs outils selon eux."

Enea Bastianini et Marco Rigamonti Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Deux ingénieurs devraient suivre Márquez chez Ducati

Márquez a simplement demandé à être accompagné de Javier Ortiz, spécialiste des pneus avec qui il a travaillé chez Honda puis Gresini, la question des sensations avec les gommes étant très sensible : "La seule personne dont j'ai demandé [la présence] est Javi, c'est celui qui m'a suivi de l'équipe Repsol Honda à Gresini, c'est le gars des pneus, c'est celui avec qui je suis le plus en confiance. Il me suivra mais le reste de l'équipe, ce sera la décision de Ducati."

Selon les informations de Motorsport.com, Mattia Sereni, en charge de l'électronique, va également passer de Gresini à l'équipe Ducati officielle. Quand à Frankie Carchedi, son contrat est directement avec Gresini et il pourrait conserver sa place dans la formation italienne.