Martín et Bagnaia refusent de limiter leur prise de risques

Alors que le MotoGP a atteint le cap de la mi-saison à Silverstone, Jorge Martín et Pecco Bagnaia ne sont séparés que par trois petits points. Comme l'an passé, les deux hommes se détachent au championnat mais ne sont pas parfaits pour autant : Martín est tombé lors d'un sprint et deux courses principales, et Bagnaia dans trois sprint et une course principale, lâchant de gros points à chaque fois.

"Jorge et moi, nous sommes les plus constants mais on a aussi fait beaucoup d'erreurs en course", a confirmé Bagnaia ce jeudi au Red Bull Ring. Dans ce championnat très disputé, les deux hommes devraient-ils songer à prendre moins de risques ? "C'est une question intéressante", a répondu Martín, avant d'afficher sa volonté de conserver la même approche.

"De mon côté, j'essaie de donner 100%. Si c'est pour un podium ou un top 5, ce que je peux prendre est toujours bon. Je ne regarde pas le championnat, ça reste très ouvert, il reste la moitié de la saison donc si on commence à penser à juste finir et qu'on a une chance de prendre des points qu'on ne saisit pas, ces points peuvent manquer en fin de saison."

"Ça dépend des week-ends, ça dépend des situations. Je ne sais pas. Si dimanche, je dois prendre des risques, je les prendrai, et si je vois que je n'ai aucune chance, je serai plus calme."

Jorge Martín est tombé alors qu'il menait au Sachsenring Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia est exactement dans le même état d'esprit. "En ce moment, le championnat est très, très serré", a rappelé le pilote Ducati, déterminé à prendre le plus de points possible à chaque occasion : "Ce n'est pas le moment de penser aux risques. Il faut attaquer, donner toujours 100% et je pense que ce sera le cas jusqu'aux deux ou trois derniers week-ends de course."

"L'an dernier, au GP du Japon, je crois que c'était à quatre courses de la fin, on a fini premier et deuxième dans une course flag-to-flag, et les risques étaient élevés. Ça dépend de la situation, ça dépend du moment dans la saison mais ce n'est pas le moment de ralentir et de ne pas prendre de risques."

Les deux premiers du championnats assurent régulièrement ne pas soucier de qui mène en ce moment et l'écart est tellement faible que Bagnaia cherche uniquement à améliorer ses performances : "Actuellement, mener le championnat n'est pas si important. C'est comme repartir à zéro."

"Il reste dix courses et il n'y a que trois points entre nous. Pour la deuxième partie de la saison, il faudra que je fasse mieux en course sprint parce que c'est là que Jorge fait la différence. Je vais essayer d'être aussi parfait et doux que possible."