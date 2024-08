Álex Rins revient "en forme" mais pas à 100% en Autriche

Le Grand Prix de Grande-Bretagne d'Álex Rins n'avait duré qu'une journée. Encore amoindri cinq semaines après une chute à Assen – dont il s'était relevé avec un total de quatre fractures au niveau du pied, du radius et du cubitus – l'Espagnol avait dû renoncer après les premières séances d'essais, craignant d'aggraver ses blessures mais avec l'espoir de reprendre la piste à Spielberg. Il sera bien de retour sur la Yamaha ce vendredi.

"Si je ne suis pas à 100%, je suis en forme", a promis Rins à son arrivée sur le circuit. "J'ai déjà été en plus mauvais état, donc je crois que ma main va bien répondre. Je continue la rééducation de la jambe. J'ai fait un test avec une petite moto chez moi et les sensations étaient super bonnes."

"Je me sens bien", a-t-il ajouté. "On arrive en Autriche avec beaucoup d'énergie, avec une bonne forme, avec une grosse volonté de continuer à travailler, à développer la moto. Ce sera un bon week-end. Après ce GP, on a deux jours de tests à Misano donc je suis vraiment impatient pour ces prochains jours."

Álex Rins a beaucoup souffert depuis le printemps 2023 et sa chute au Mugello qui l'a mis sur la touche pendant plusieurs mois. Cette année, on l'a encore vu boiter en raison des séquelles à sa jambe droite, fracturée dans l'accident, et même s'il commençait à retrouver une bonne condition avant de se blesser à nouveau à Assen, son quotidien avait changé.

"J'ai un peu modifié ma routine d'entraînement. Je n'étais pas un bon coureur auparavant, je préfère faire du vélo et ce genre de choses. C'est sûr que ça a changé. Avant la chute d'Assen, avant cette blessure, j'avais retrouvé presque toute ma forme et tous les muscles dans ma jambe. Après la blessure, j'ai dû arrêter et j'ai tout reperdu donc je continue à me remettre, à prendre du muscle. Ce n'est pas facile, parce que sans muscle – et on perd le muscle super vite – c'est un peu plus douloureux."

"Je ne peux pas faire autant de vélo qu'avant. Par exemple, pour les exercices avec la jambe à la salle, je dois presque repartir à zéro. Mais je suis content de pouvoir commencer à faire ces choses, petit à petit."