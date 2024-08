Álex Rins contraint au forfait à Silverstone

Touché par quatre fractures – au niveau du pied, du radius et du cubitus – après une chute au départ à Assen, Álex Rins faisait son retour sur la Yamaha ce vendredi à Silverstone. Une journée marquée par une nouvelle chute, à la suite de laquelle on l'a vu marcher avec une grande difficulté. Très diminué, celui qui vient de prolonger son contrat pour deux ans a renoncé à disputer la suite du week-end.

"Après avoir évalué ma condition médicale avec mes médecins, nous devons en arriver à la conclusion que le plus responsable pour moi est de renoncer à ce qu'il reste du GP de Grande-Bretagne", annonce Álex Rins.

"Comme vous pouvez l'imaginer, je suis désolé pour l'équipe est pour moi. Chaque tour effectué cette saison s'est avéré utile pour le développement de la moto et pour réduire l'écart avec les autres constructeurs. Mais la douleur que je ressens et le risque d'une plus grosse blessure, ainsi que les avis médicaux, me poussent à prendre cette décision. J'espère reprendre la piste et travailler à nouveau très rapidement. Merci à tous pour votre soutien."

Massimo Meregalli, le directeur de l'équipe Yamaha officielle, a souligné que la "santé et le bien être" de Rins "doivent prendre la priorité". "Nous avons donc décidé que continuer le week-end du GP de Grande-Bretagne n'en valait pas la peine, et nous espérons qu'il sera de retour en Autriche, dans une meilleure condition", a ajouté le dirigeant. Rins passera de nouveaux examens au préalable.

Fabio Quartararo ne sera pas le seul à porter les couleurs de Yamaha ce week-end, puisque le constructeur engage une moto supplémentaire pour Remy Gardner, en wild-card. Le pilote Yamaha en WorldSBK remplace lui-même Cal Crutchlow, le pilote d'essais qui devait être aligné devant son public, mais l'Anglais paie encore les effets d'une blessure au poignet.

Yamaha a précisé que pour des raisons logistiques, Gardner va rejoindre Quartararo dans le garage de l'équipe officielle, tout en continuant à être engagé sous la bannière Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team. Gardner était déjà aligné au Sachsenring pour remplacer Rins. Le calendrier du WorldSBK lui permettra de rouler au Red Bull Ring si le titulaire du poste n'est toujours pas apte à rouler.