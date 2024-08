Pour éviter les chutes, Martín adopte une Ducati plus conventionnelle

En arrivant à Silverstone, Jorge Martín confiait avoir identifié un point commun entre ses différentes chutes, avec l'espoir d'avoir désormais la clé pour y remédier. Sans révéler tous les secrets techniques, l'Espagnol en a dit un peu plus après après la première journée d'essais, qui l'a vu passer sur une moto dans une configuration plus proche des autres représentants de Ducati.

Depuis l'an dernier, Martín ne voulait pas utiliser une même pièce que les autres pilotes au freinage, mais la cause de ses soucis venait peut-être de là. Il a donc utilisé une Ducati plus "conventionnelle" ce vendredi, et n'a finalement pas été aussi gêné qu'il le redoutait en piste... puisqu'il a signé le meilleur temps dans chacune des deux séances.

"Il y a une pièce sur la moto qui, les deux dernières saisons, était différente des pilotes d'usine, du reste des Ducati", a confirmé Martín, sans donner plus de précisions. "On se dit que c'est peut-être la cause des chutes. Donc j'avais certains doutes à revenir [à cette pièce] parce que que je ne l'aimais pas quand je l'avais testée, mais aujourd'hui, même avec les doutes je me suis senti encore mieux sur cette piste. C'est sûr qu'il y a des faiblesses et qu'on doit continuer à travailler mais je suis certain à 100% que je vais continuer avec [cette] moto standard."

"Aujourd'hui le freinage n'a pas été mon point fort", a nuancé Martín. "Je me sentais très bon au secteur 3, dans tous ces changements de direction que j'aime vraiment. Mais on doit continuer à travailler."

J'étais bien sur la plage et c'était difficile de revenir !

Cette rentrée des classes s'est passée à merveille pour Jorge Martín, leader dans la matinée comme dans l'après-midi. Et si tout ne n'est pas passé à la perfection, les chronos réalisés lui ont permis de se replonger dans le travail plus facilement.

"Sincèrement, j'étais bien sur la plage et c'était difficile de revenir ! Après le Sachsenring, je n'avais pas envie de revenir, mais Silverstone est la meilleure piste pour le faire parce que j'aime vraiment rouler ici, et en étant leader dans la première séance, c'est la meilleure façon de revenir. Je suis content et maintenant je suis prêt pour la suite. On a eu quelques soucis dans l'après-midi, on a dû un peu changer la moto mais dans l'ensemble c'était une bonne journée."

Martín ignore à quels pilotes il devra faire face ce week-end mais se sent déjà plus performant qu'il y a un an : "Je ne connais pas le classement, je n'ai pas eu le temps de m'y plonger, mais de mon côté je me sens beaucoup plus fort que la saison dernière. J'ai fait un 1'38"8 avec 14 tours sur le pneu donc je pense que c'est un rythme vraiment acceptable. C'est sûr qu'il y a toujours deux, trois ou quatre pilotes qui peuvent gagner et j'espère en faire partie."