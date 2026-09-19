Une motivation intacte pour Quartararo : "J'essaie tout le temps"
Fabio Quartararo n'a pas pu entrer dans les points pendant le sprint au Red Bull Ring, mais il retient ses bonnes sensations. Le champion du monde 2021 assure que ses résultats n'ont pas de lien avec des variations dans sa motivation.
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Fabio Quartararo n'a pu entrer dans les points au Red Bull Ring, mais le Français préfère voir le verre à moitié plein. Sa neuvième place en qualifications a été son meilleur résultat depuis le Sachsenring, pendant que les trois autres pilotes Yamaha se retrouvaient aux trois dernières places de la grille de départ, et il a eu un bon rythme durant le sprint.
Quartararo a certes perdu trois places dans le premier tour et a passé toute l'épreuve au 12e rang, sans profiter de la chute de Pedro Acosta puisqu'Enea Bastianini l'a doublé dans le même tour, mais il a longtemps pu rester au contact du groupe qui jouait la huitième place.
"Je pense que les qualifications ont été bonnes", a relevé Quartararo. "La course a été bonne. Je ne m'attendais pas à finir dans le top 10, on le savait. Je savais que Johann [Zarco], Brad [Binder] et [Fermín] Aldeguer étaient plus rapides. On sait qu'[Enea] Bastianini est toujours super fort en course. Je pense que c'est une position méritée."
"J'ai pu suivre ceux devant moi, parce qu'Aldeguer était en feu et faisait des block-pass sur tout le monde", s'est amusé Quartararo. "Je m'attendais à faire un dépassement, mais finalement non. Du virage 4 au 6, j'avais trop de patinage par rapport aux autres. On sait qu'en course, il faut faire quelque chose de différent."
Fabio Quartararo était dans le groupe des pilotes qui jouaient les derniers points pendant le sprint.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Devancer largement les autres représentants de Yamaha est une maigre consolation pour Fabio Quartararo, qui mesure surtout l'écart avec les autres marques : "Me retrouver à sept dixièmes en qualifications, avec tous les risques que je prends, ce n'est pas très agréable. Mais au moins, je me sens bien sur la moto. C'est juste qu'en course, on sait qu'avec du monde devant et le reste, c'est difficile de faire nos chronos. Mais c'est comme ça."
Reste que Fabio Quartararo peut s'appuyer sur un relatif bond en avant depuis le GP de Saint-Marin, qui coïncide avec une approche plus positive après les critiques faites à Yamaha au GP d'Aragón, suivies d'une réunion pour mettre les choses à plat. Le Français assure néanmoins que les fluctuations dans les résultats ne sont pas dues à des fluctuations dans sa motivation, et simplement à des sensations variables selon les pistes.
"J'essaie tout le temps. C'est juste que parfois je me sens bien sur la moto, parfois non. À Misano, je me sentais mieux. Ici, je me sens plutôt bien. En course, j'ai toujours plus de mal parce que je ne peux pas piloter comme je le veux. Demain, ce sera vraiment difficile, surtout pour les pneus."
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