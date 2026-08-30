Quartararo clarifie la raison de son refus d'aider Yamaha pour l'avenir

Difficile de qualifier les derniers mois de la relation entre Fabio Quartararo et Yamaha d'idylliques, tant les difficultés techniques et en piste l'entachent. Le discours du champion du monde 2021 a eu beau varier dans la forme, le fond n'a jamais été véritablement différent et, alors que la fin est proche, les week-ends se suivent et se ressemblent furieusement sur ce plan.

En partance pour Honda l'année prochaine, Quartararo est dans la situation bâtarde de devoir composer avec une marque qui - comme les autres - doit absolument travailler pour préparer la révolution de 2027 et un avenir qui ne sera pas le sien, tout en sachant que la nouvelle orientation technique spécifiquement liée au passage à un moteur V4 a contribué à la faire reculer sportivement cette saison, sans perspective sérieuse de bien figurer.

En bref, il n'y a donc pas grand-chose de positif à tirer pour un pilote en partance tel que Quartararo, qui contribue à essuyer les plâtres mais ne profitera jamais des fruits de ce travail. Aussi, concernant le développement pour l'avenir, le point de rupture semble donc avoir été atteint puisque le Français révélait ce samedi qu'il ne voulait tout simplement plus aider son équipe.

"Pour le futur, je ne suis pas en position d'aider. Et pour des raisons personnelles, je n'ai pas envie d'aider", a-t-il ainsi lâché au sortir du sprint du Grand Prix d'Aragón.

Des mots forts qui, d'autant plus dans un contexte morose, qui ont bien entendu fait réagir. 24 heures après les avoir tenus, sans préciser sur le coup qu'elles étaient les "raisons personnelles" qu'il évoquait, Quartararo a été questionné devant les médias, dont Motorsport.com, sur ce qu'il voulait dire.

Je voulais faire les tests en Autriche. Mais malheureusement, Yamaha ne veut pas que je roule avec les pneus Pirelli.

Il en a profité pour éclaircir son raisonnement : "Pour clarifier les choses, c'est que... Je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même : moi, je voulais faire les tests en Autriche. Mais malheureusement, Yamaha ne veut pas que je roule avec les pneus Pirelli. Je voulais faire quelque chose, mais ils ne le veulent pas."

Le test évoqué au Red Bull Ring aura lieu au lendemain du GP d'Autriche, à la mi-septembre, avec les motos et les pneus 2027, qui seront fournis par Pirelli puisque la firme de Milan succédera à Michelin comme manufacturier unique du MotoGP.

Si la position de Yamaha peut sembler logique et habituelle dans la compétition de haut niveau, elle se heurte au fait que d'autres pilotes - qui vont eux aussi changer de motos durant l'hiver - ont eu l'autorisation de leur employeur actuel de rouler avec les futurs pneus lors d'un test en juin dernier à Brno, à l'image de Joan Mir (qui passera de Honda à Ducati Gresini) ou de Pedro Acosta (qui passera de KTM à Ducati).

"Personnellement", a ajouté Quartararo, "je n'ai pas envie de développer la moto pour les pilotes de 2027. Donc, si on peut améliorer quelque chose pour cette année, je le ferai. Mais je ne vais pas me mettre à la limite et faire le pilote d'essais comme j'ai fait ce week-end."