La "très grosse erreur" qui a failli faire tout perdre à Marc Márquez

Marc Márquez a répondu aux attentes en remportant un GP d'Aragón dont il était le grand favori, mais l'Espagnol ne s'est pas facilité la tâche. Parti deuxième, il a connu un début d'épreuve similaire à celui du sprint, en plongeant au premier virage pour doubler Marco Bezzecchi… mais son variateur de hauteur est resté en position basse et il a perdu du temps, ce qui a permis au pilote Aprilia de repasser devant.

L'Espagnol reconnaît qu'il a tout simplement oublié de désenclencher le variateur de hauteur de sa Ducati. "Aujourd'hui, j'ai reproduit la stratégie d'hier : attaquer au premier virage, mais j'ai fait une très grosse erreur", a admis Márquez en conférence de presse. "J'ai oublié de désengager le device à l'arrière parce que dans le tour de chauffe, on l'active dans la ligne droite opposée, puis il faut se rappeler de le désactiver au départ. Je ne m'en suis pas souvenu !"

"J'ai eu un départ parfait, un premier virage parfait, mais entre les deux premiers virages, le device était enclenché et la moto était super basse dans tout le premier secteur. C'était effrayant."

Marco Bezzecchi a lui-même été surpris par cette séquence, en voyant la moto de Marc Márquez frotter sur le sol. "Il m'a doublé au premier virage, j'ai essayé de croiser la trajectoire et en arrivant au virage 2, j'ai vu sa moto laissait échapper des choses, comme des étincelles", a précisé le pilote Aprilia sur le site officiel du MotoGP. "J'ai failli le percuter parce qu'il s'est complètement arrêter et après j'ai pu le doubler."

Une course parfaitement gérée

Les deux pilotes Aprilia ont doublé Márquez, puisque Bezzecchi mais aussi Jorge Martín sont passés devant lui. Il est très vite repassé devant Martín mais n'était plus dans la roue de Bezzecchi. Márquez a pu revenir sur lui et l'attaquer au sixième tour.

Bezzecchi a résisté pendant une ligne droite avant de céder au freinage, ce qui a permis à Pedro Acosta de récupérer la deuxième place et de rester au contact de Márquez pendant quelques tours, avant de laisser son futur coéquipier s'échapper.

"J'ai essayé de gérer le pneu durant la plus grande partie de la course", a expliqué Márquez. "J'avais prévu qu'à dix tours de la fin, si j'étais devant, je franchirais un cap. C'est ce que j'ai fait. Dans les dix derniers tours, j'ai roulé en 1'46, j'ai creusé l'écart et j'ai géré."

Marc Márquez a contrôlé le GP d'Aragón devant Pedro Acosta. Photo de: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Acosta n'était qu'en deuxième ligne mais Márquez savait qu'il fallait se méfier de lui : "Je savais avant la course que Pedro serait l'un des prétendants à la victoire, surtout avec toutes mes manœuvres aux virages 2 et 3. Je pense que ça l'a aidé à doubler des pilotes parce qu'il est super malin et agressif."

"Hier, dans les derniers tours de la course sprint, il était le plus rapide. Ce matin, il était deuxième avec un pneu usé à l'arrière. Je savais que Pedro faisait partie des prétendants."

Cette victoire, la huitième de Marc Márquez sur le MotorLand, signifie qu'il reste invaincu sur ce circuit depuis qu'il pilote des Ducati : "La première a été la plus particulière, avec l'équipe Gresini, parce que cela faisait plus de 1000 jours que je n'avais pas gagné de course. Retrouver la victoire avec la Ducati, c'était le plus spécial."

La communion avec le public

Pour conclure ce week-end parfait, qui lui permet de revenir à 19 points au championnat, Marc Márquez a pu célébrer son succès devant la tribune à ses couleurs. Un moment particulièrement émouvant pour lui, avec la satisfaction d'avoir offert le spectacle qu'il espérait à ses supporters.

"C'est super beau et super sympa. Sincèrement, il y a dix ans, c'était un peu plus petit mais il y avait la tribune. Je le ressentais déjà mais je ne réalisais pas que ça allait me manquer un jour. J'ai essayé de profiter du moment."

Marc Márquez a célébré sa victoire devant son public au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Toute mon équipe, Vertical Group [sa société] fait un très bon travail, avec la tribune, les supporters aiment ça", a-t-il ajouté. "On essaye d'offrir aux supporters une expérience spéciale, pas juste la course."

"C'est un peu une fête parce que c'est ce que j'aime : profiter du moment et donner 100% en piste. On peut créer tout ce qu'on veut mais si le résultat final n'est pas le meilleur, la fête n'est pas la même."