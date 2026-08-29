Quartararo au point de rupture : "Pour le futur, je n'ai pas envie d'aider"

Cela fait maintenant plusieurs mois que Fabio Quartararo demande à éviter des expérimentations ayant peu de chances d'apporter des progrès chez Yamaha. Le Français en revient toujours à la même requête : conserver la même base, même si celle-ci est limitée, et faire au mieux avec une machine qu'il connaît.

"On essaie toujours de trouver de la performance dans les réglages, mais on a déjà fait cinq saisons avec cette base et on sait où on en est", expliquait-il dès le GP de France. "Donc tant qu'on n'a pas un vrai nouveau package, de nouvelles pièces, on ne changera pas la moto."

Quartararo a réitéré sa demande par la suite, notamment après des essais infructueux puis un retour en arrière au Sachsenring, ou encore vendredi au GP d'Aragón. "Nous avons fait 20 tours avec chaque type de setup au cours de l'année, je préfère donc conserver la même base et essayer de m'adapter à la situation", expliquait-il.

Yamaha a néanmoins apporté quelques évolutions ce week-end et a demandé à Quartararo de les comparer avec sa moto habituelle vendredi. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous.

"J'ai plus été un pilote d'essais ce week-end", a-t-il expliqué face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com. "J'ai testé le châssis trois fois mais il ne fonctionne pas. On a aussi une biellette, il n'y a pas de progrès, donc je roule avec une moto standard."

Fabio Quartararo n'a pas senti de progrès avec les nouveautés apportées par Yamaha au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quand on passe d'un châssis à l'autre, même si la différence n'est pas grosse, déjà que les sensations ne sont pas là... J'étais un peu perdu mais c'est comme ça, on essaie de trouver plus de performance."

"Les deux [éléments à tester] étaient moins bons, mais on a essayé plusieurs fois, on a essayé trois fois", a ajouté Quartararo. "Dès la première fois, j'ai dit que c'était moins bon. On a réessayé une deuxième fois, réessayé une troisième fois... On est avec la moto standard."

Ce travail n'a pas permis au champion du monde 2021 de préparer les qualifications et les courses convenablement : "C'était plus une séance d'essais qu'une recherche de performance ce week-end."

Ce n'est pas très motivant de voir qu'on n'arrive pas à faire un pas en avant.

Le travail de développement des constructeurs porte surtout sur les motos 2027 actuellement, puisqu'elles répondent à un nouveau règlement. Et lorsqu'il est demandé à Fabio Quartararo si le travail effectué en ce moment servira à la prochaine M1, le futur pilote Honda ne cache pas qu'il n'a tout simplement pas le désir d'aider Yamaha.

"En tout cas, pour le futur, je ne suis pas en position d'aider. Et pour des raisons personnelles, je n'ai pas envie d'aider. On essaie de progresser cette année. Mais au final, si ça ne s'améliore pas, on ne peut pas faire grand-chose."

Fabio Quartararo aborde la course principale sans grand espoir. Photo de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

C'est donc sans réelle motivation que Quartararo aborde la course principale au GP d'Aragón, surtout après un sprint conclu sur une casse moteur.

"Je vais essayer de faire le maximum mais quand on se sent comme ça sur la moto, c'est sûr que ce n'est pas très motivant de voir qu'on n'arrive pas à faire un pas en avant, même pas sur les performances, mais au moins sur les sensations", a lâché Quartararo sur Canal+. "On verra bien."

"Je pense qu'on n'a pas très, très bien travaillé ce week-end", a-t-il déploré. "En plus de ça, j'ai un mauvais feeling sur la moto. C'est un week-end très compliqué. Il ne reste que demain et on repart sur une semaine d'entraînement."