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Marc Márquez a tout misé sur le premier virage : "C'était ma seule chance"

Marc Márquez a expliqué avoir estimé qu'attaquer Marco Bezzecchi au premier virage était sa "seule chance" de pouvoir battre le pilote Aprilia lors du sprint du Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP.

Fabien Gaillard
Publié:
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Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
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Après le crime de lèse-majesté commis dans la matinée par Marco Bezzecchi, auteur de la pole position dans l'un de ses jardins, Marc Márquez n'a pas mis très longtemps à répliquer lors du sprint du Grand Prix d'Aragón qui s'est déroulé quelques heures plus tard. 

Pourtant, l'impulsion initiale n'était pas forcément excellente pour le pilote Ducati, qui voyait l'Aprilia conserver aisément la tête sur la courte accélération menant vers le premier virage. Mais, départ réussi ou pas, le plan de Márquez était clair : armé du medium à l'arrière pendant que Bezzecchi était en tendre, il estimait devoir vite attaquer pour ne pas risquer d'être condamné à voir l'Italien s'échapper.

Et cette attaque a bien eu lieu sur l'intérieur au premier virage, dans une manœuvre autoritaire mais correcte qui a surpris Bezzecchi, qui a non seulement perdu la tête mais également la seconde place, puisqu'Álex Márquez en profitait pour s'infiltrer. Le top 3 a, 11 boucles plus tard, franchi la ligne d'arrivée dans cet ordre, en se tenant en deux secondes.

Ma seule chance était d'attaquer au premier virage.

"En fait, quand j'ai vu que Marco Bezzecchi partait avec le pneu tendre, [je savais que] ma seule chance était d'attaquer au premier virage", a résumé Marc Márquez auprès des médias, dont Motorsport.com, à Alcaniz. "Et oui, c'est ce que j'ai fait, ça faisait partie de mon plan."

"Même si mon départ n'était pas terrible, mon plan était d'attaquer dans ce premier virage. Et oui, c'est un virage où je sais que je suis à l'aise. Et ensuite, à partir de là, une fois en tête de la course, on peut mieux la contrôler."

Quand il lui est demandé s'il avait repensé à son dépassement sur Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso au même virage en 2018, en passant également par l'intérieur pour s'emparer des commandes, Márquez a répondu "Non, mais quand il n'y a qu'un seul pilote devant, c'est facile d'attaquer de cette manière."

"Lorsque le pilote de devant freine, vous freinez un peu plus tard. Et si vous faites une erreur, il y a une zone de dégagement. Donc oui, je veux dire, c'est risqué, bien sûr, mais ça fait partie de la course. Évidemment, quand on se trouve au milieu du peloton, on ne peut pas se permettre ce genre de manœuvre. Mais quand on part devant, oui."

Ducati ne pouvait pas choisir le pneu tendre arrière

Marc Marquez (Ducati)

Marc Marquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Concernant les pneus, Márquez a expliqué que, contrairement à Aprilia, partir en soft arrière était simplement inenvisageable pour Ducati : "Tous les pilotes Ducati, nous étions sur le pneu medium, car le pneu tendre est le même que celui de Silverstone."

"Et ce matin, nous avons rencontré le même problème qu'à Silverstone. Il n'y avait donc aucune raison de prendre ce risque, car dès que le graining s'installe, on perd une demi-seconde, voire une seconde par tour."

La grille de départ étant la même demain pour la course principale du GP, qui comptera cette fois 23 tours, Márquez sera tenté d'employer la même stratégie pour vite s'emparer des commandes... mais Bezzecchi pourrait cette fois l'attendre. Pour l'Espagnol, en tout cas, pas question d'écrire la course avant l'heure.

"Ça dépend, mais le premier virage sera à nouveau crucial. Peut-être que Marco défendra un peu différemment. Mais c'est un virage où je me sens fort, tout dépendra beaucoup du départ. Et à partir de là, nous verrons bien, je comprendrai au cours de la course ce que nous pouvons faire."

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