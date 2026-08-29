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Johann Zarco retrouve les points dès son retour en MotoGP

Johann Zarco a signé la neuvième place du sprint du Grand Prix d'Aragon 2026 de MotoGP, s'offrant ainsi un point pour la première course depuis sa grosse chute de Barcelone.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
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Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
22

L'accès direct à la Q2 au terme de la journée de vendredi au Grand Prix d'Aragón, théâtre de son grand retour en compétition trois mois après la terrible chute de Barcelone, était déjà un accomplissement pour Johann Zarco qui a signé ce samedi matin le neuvième temps des qualifications.

Quelques heures plus tard, le voici qui coche une case de plus dans la checklist d'un retour réussi, à savoir celle d'avoir déjà inscrit au moins un point ce week-end, avec une course sprint terminée à la neuvième place, la dernière pourvue le samedi après-midi en MotoGP.

Un point qu'il aura fallu aller chercher après un premier tour dans lequel il a perdu deux positions, puis défendre en toute fin d'épreuve face au retour de Jack Miller et contraint à la gestion d'un pneu arrière soft pas au mieux de sa forme.

 

Interrogé peu après son retour dans le garage de LCR Honda, où il a été chaudement accueilli par les membres de son équipe, sur cet objectif atteint, Zarco a répondu micro de Canal+ "Ouais, carrément, le petit point de la neuvième place."

Puis, comme à son habitude, il est vite passé en mode analyse "Bien surpris du départ, je n'étais pas à l'aise pendant les essais, le fait de ne plus avoir la fourche qui se bloque [le holeshot device a été banni pendant sa convalescence, notamment à cause de l'accident de Barcelone], toujours l'impression d'avoir beaucoup [de cabrage], c'était dur de prendre des repères. Mais là, avec les autres autour, ça m'a aidé à pouvoir bien gérer ce départ."

"Je suis bien parti, mes premiers virages tout à gauche [étaient] trop serrés, je ne savais pas trop où freiner. Du coup, j'ai été prudent et [j'ai] perdu quelques places, mais j'ai vu que j'étais plutôt bien dans le paquet. Je suis content d'avoir pu lutter un peu avec Pecco [Bagnaia] et d'avoir ensuite pu le doubler [pour passer en huitième place] et partir."

"J'ai vu qu'il y avait [son équipier Diogo] Moreira. C'était une motivation vu qu'il a très bien géré le début de course et qu'il a vite fait sa place. On a rattrapé [Raúl] Fernández, et là, j'ai essayé de souffler un peu, de trouver comment le dépasser, [mais] le temps que je cherche ça, c'est [Fermín] Aldeguer qui est revenu et là, ça a fait un trou [devant moi]." 

"J'ai tenté de remonter, mais sur les trois derniers tours le pneu soft à l'arrière, à gauche, rendait la moto compliquée à conduire. Du coup, j'ai fait au mieux pour terminer et j'ai quand même forcé en me disant 'peut-être que si les autres se battent ça peut laisser une ouverture'. Le fait de [me] battre comme ça, ça a quand même permis, aussi, que Miller... Il m'a rattrapé, mais il ne m'a pas dépassé."

Zarco pense pouvoir jouer les points malgré sa pénalité

Johann Zarco lors d'un passage dans le long-lap.

Johann Zarco lors d'un passage dans le long-lap.

Photo de: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

Après les 11 tours du sprint du jour, Zarco a été questionné sur sa condition physique, alors que la course de ce dimanche en comptera 23. "Ça va bien physiquement", a-t-il assuré. "Après, en fait, c'est comme sur chaque Grand Prix : toutes les courses sont tellement intenses qu'on aimerait bien trouver une manière de piloter ou faire progresser la moto et avoir un tout petit peu plus de marge."

"Mais j'ai quand même développé le pilotage ce week-end, et même à l'entraînement, ce que je n'arrivais pas à faire quand on enchaînait toutes les courses. Mine de rien, je pense que j'ai quand même gagné ce petit cran de marge."

Alors qu'il sera handicapé par l'obligation d'effectuer deux long-laps, suite à sa responsabilité dans l'accrochage du GP de Catalogne dans lequel il s'est lourdement blessé, Zarco entrevoit malgré tout la possibilité d'inscrire des points "Demain, il y a moyen de faire des points parce qu'il y a quand même du monde derrière, même avec les deux long-laps."

"Donc à voir : médium arrière, ça va rouler peut-être un petit peu moins vite au début... Faut trouver son rythme et ensuite ne plus le lâcher, parce qu'il y a vraiment ce jeu du pneu avant qui a vite tendance à surchauffer et qui rend la moto... pas dangereuse, mais ça glisse et on perd confiance. Et c'est ça qu'il faut réussir à ne pas perdre demain."

Je me suis dit 'mince, si je ne roule plus cette année, le 350 km/h c'est fini'. Et ça, ça m'avait fait un petit peu de peine.

Interrogé sur son état d'esprit lors de cette première course depuis trois mois, et notamment la comparaison avec la façon dont il abordait le pilotage lors de sa précédente apparition en Catalogne, Zarco estime que ce qui a changé pour lui résidait surtout dans une certaine retenue.

"Si je prends vraiment la Catalogne [comme référence], là-bas je me suis plus battu mais j'étais plutôt sur [un objectif de viser] les cinq premiers, et j'avais la gnaque pour me battre. Là, il y avait de la gnaque, mais je sentais que si je cherchais à trop en faire, ça allait me desservir. Du coup, j'ai accepté la vitesse du jour, qui finalement était quand même plutôt correcte."

Enfin, quand les images de son retour au stand et de la "haie d'honneur" de son équipe lui ont été montrées et qu'il a été interrogé sur le bien que lui faisait le fait de retrouver la course et la communion avec son écurie, Zarco d'ajouter "Ça fait du bien, parce que 350 [km/h], même sur les belles autoroutes du Sud, on n'arrive pas à le faire. [Il lui est alors rappelé que c'est interdit, accessoirement] Cette pure adrénaline..." 

"Parce que j'ai cogité, quand j'étais arrêté, avant même de savoir que je pouvais revenir si tôt, mais je me suis dit 'mince, si je roule plus cette année, le 350 c'est fini'. Et ça, ça m'avait fait un petit peu de peine. Heureusement, ce n'est pas fini, je suis revenu assez vite."

"Mais oui, être avec l'équipe et sentir qu'on fait du bon travail : ils sont vraiment heureux et impressionnés de mon retour. Mais voilà, cette MotoGP, à un moment, c'est tellement intense que je voulais revenir en forme. Quand j'ai dit 'je reviens', c'est parce que j'étais en forme. On ne peut pas rouler à moitié sur ce style de moto, donc je suis content de pouvoir l'exploiter à fond."

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