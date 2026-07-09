Deux mois plus tard, Zarco pénalisé pour l'accident du GP de Catalogne !

Johann Zarco a beau être sur la touche pour un moment, il a reçu une pénalité ! Près de deux mois après sa blessure, et deux mois avant la date envisagée pour son retour, le Français a reçu un double long-lap, après avoir été jugé responsable de l'accident dans lequel il s'est blessé à Barcelone.

Zarco est tombé en emmenant Pecco Bagnaia et Luca Marini avec lui. Sa jambe gauche s'est coincée dans la moto de Bagnaia, ce qui l'a blessé au genou, et ne lui a pas permis d'être entendu par les commissaires de course sur le moment, puisqu'il a directement été transféré à l'hôpital.

Les commissaires ont attendu que l'état de santé de Zarco s'améliore pour organiser une audience en visioconférence, au terme de laquelle le pilote LCR a été jugé responsable de l'incident. Au moment du Grand Prix où il fera son retour, il devra donc passer deux fois dans le chemin du long-lap lors de la course principale.

"Vous avez causé un accident, impliquant les pilotes #10 Marini et #63 Bagnaia", indiquent les commissaires dans leur décision. "Cela va à l'encontre des instructions spécifiques données aux pilotes et aux équipes du MotoGP. Il s'agit donc d'une infraction à l'article 1.21.2 du règlement du championnat du monde."

"Pour les raisons susmentionnées, le collège des commissaires de la FIM MotoGP a infligé une pénalité double long-lap."

Il s'agit précisément d'un incident de type MGP-CC5, qui concerne les "manœuvres créant une situation dangereuse pour plusieurs pilotes et/ou causant un accident" au départ et dans le premier tour.

Johann Zarco n'est pas le premier pilote à être pénalisé après une période de convalescence. Jorge Martín a connu la même mésaventure l'an passé, après avoir été jugé responsable de l'accrochage au départ du sprint à Motegi, lors duquel il s'était fracturé la clavicule droite. Et comme Zarco, Martín a été pénalisé pour avoir provoqué un accrochage au départ d'une course cette année, au Balaton Park.

Le Français étant encore forfait au Sachsenring, les commissaires précisent que la sanction devra être purgée lors de la prochaine épreuve à laquelle il participera. Il s'agit d'une "jurisprudence Márquez" puisque Marc Márquez avait failli échapper à un long-lap en raison d'un Grand Prix manqué.

Touché au niveau des ligaments du genou gauche, Johann Zarco poursuit sa convalescence et les dernières nouvelles sont très bonnes, puisqu'il devrait finalement échapper à l'opération. Un retour à la compétition est désormais envisagé pour le mois de septembre. Depuis sa blessure, Cal Crutchlow le remplace sur la Honda de l'équipe LCR.