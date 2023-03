Márquez n'échappera pas à sa sanction après l'accident de Portimão

Charger le lecteur audio

Pour sa responsabilité dans le violent accrochage avec Jorge Martín et Miguel Oliveira lors de la course du Grand Prix du Portugal, Marc Márquez a été pénalisé d'une double pénalité long-lap à purger en Argentine ce week-end, pour la seconde épreuve de la saison. Or, lui-même blessé dans l'accident et opéré dans la foulée au niveau de la main droite, l'Espagnol a d'ores et déjà déclaré forfait pour la manche à venir. Et, au vu de la rédaction de la première décision, d'aucuns sont partis du principe que son absence à Termas de Río Hondo signifierait que la sanction serait caduque.

Toutefois, les instances du MotoGP ont pris les devants et ont publié une clarification de la décision prise dimanche. Dans cette nouvelle version, il n'est cette fois plus question de lier la sanction à une quelconque épreuve en particulier. Au contraire, il est simplement indiqué que la pénalité s'appliquera bien quoi qu'il arrive, dès la course où le champion fera son retour.

"Suite à la décision du Collège des commissaires FIM MotoGP prise le 26/03/2023 à 15h13, le Collège des commissaires FIM MotoGP clarifie par la présente sa décision en ce qui concerne l'applicabilité [de la sanction]", peut-on lire dans le nouveau document. "Compte tenu de la blessure et de la non-participation de Marc Márquez, pilote #93, au Grand Prix d'Argentine, et en vue de se conformer à l'intention qui a présidé à la décision prise par le Collège des commissaires FIM MotoGP, la double pénalité long-lap sera purgée par le pilote lors de la prochaine course MotoGP à laquelle il sera en mesure de participer."

Marc Márquez avait juste après la course reconnu sa faute : "J'ai fait une grosse erreur dans la première partie du virage 3 et c'est ce qui a tout déclenché. J'ai freiné et j'ai eu un énorme blocage sur le pneu avant. À cause de ce gros blocage, j'ai relâché les freins. Mon intention était de partir sur la gauche, mais la moto est restée inclinée et je n'ai pas pu éviter de partir sur la droite. J'ai pu éviter Martín, mais pas Miguel. J'étais très inquiet pour lui car ça a été un gros contact. Je tiens à m'excuser auprès de lui, de son équipe et des fans portugais. J'ai été sanctionné d'une double pénalité long-lap pour l'Argentine, et je suis tout à fait d'accord avec ça."

Le tout premier Grand Prix de la saison 2023 du MotoGP a été marqué par une véritable hécatombe qui a contraint à plusieurs forfaits en cours de week-end avec Pol Espargaró (suite à sa lourde chute en EL2 vendredi) et Enea Bastianini (touché à l'omoplate dans un accrochage avec Luca Marini en course sprint), tout en immobilisant également pour l'Argentine Márquez et donc Oliveira.

Repsol Honda a confirmé ce mardi matin que le #93 ne serait pas remplacé au Grand Prix d'Argentine, où Joan Mir défendra seul les couleurs de l'équipe.

Avec Léna Buffa