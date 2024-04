Aston Martin "frustré" par les décisions "incohérentes" des commissaires

Aston Martin a vu ses deux pilotes être pénalisés au cours du week-end du Grand Prix de Chine. Samedi, lors du sprint, Fernando Alonso a reçu dix secondes de pénalité pour une collision avec la Ferrari de Carlos Sainz, contact qui a contraint l'Espagnol à un abandon sur crevaison. Dimanche, c'est Lance Stroll, lors de la course, qui a été sanctionné de dix secondes également pour l'accrochage avec la Visa Cash App RB de Daniel Ricciardo.

Après avoir déjà jugé que la pénalité du Canadien était "très sévère", Mike Krack n'a pas hésité à lancer que "les commissaires ont été durs avec Fernando et Lance récemment". Une référence directe à la sanction reçue par Alonso en Australie après sa manœuvre "potentiellement dangereuse" qui avait consisté en un ralentissement très précoce avant un virage et avait contribué à piéger George Russell.

"Nous avons connu ça lors du sprint, nous avons connu ça à Melbourne, nous avons connu ça avec Lance [lors de la course]", a déclaré Krack. "La dernière fois, c'est la voiture de devant [Alonso] qui a été pénalisée à Melbourne, même sans contact. Cette fois-ci, c'est la voiture de derrière qui a été pénalisée."

Le Luxembourgeois de mettre ensuite en avant le cas du contact entre Stroll et Nico Hülkenberg à Bahreïn, dans lequel le Canadien était parti en tête-à-queue au premier, comme un exemple où d'autres concurrents se sont tirés d'une situation litigieuse sans pénalité : "Lance a été envoyé en tête-à-queue dans le premier tour à Bahreïn, il a dû remonter dans le peloton, il n'y a pas eu de pénalité pour celui qui était à l'origine de la collision."

"Donc, à nouveau, ce n'est pas super cohérent, c'est notre sentiment. C'est frustrant. D'un autre côté, nous sommes tous humains, tout le monde essaie de faire de son mieux. La meilleure recette est d'avoir une voiture rapide et de s'échapper. Max [Verstappen] ne reçoit pas ce genre de pénalités. C'est donc à nous de faire en sorte que ce ne soit pas le cas."

L'incident entre Stroll et Hülkenberg à Sakhir est toutefois arrivé au départ de l'épreuve, entrant dans la catégorie des incidents de premier tour sur lesquels les commissaires sont moins sévères depuis quelques années.

Quand Motorsport.com lui a demandé s'il avait l'impression que Stroll et Alonso subissaient un traitement particulier du fait de leur réputation respective, Krack a répondu : "C'est intéressant que vous posiez la question, parce que ça montre que vous semblez avoir ce genre d'impression également."

"De manière générale, il y a eu cette discussion sur les standards de pilotage et les pénalités plus sévères au début de l'année. Mais ensuite, vous voulez qu'il se passe des choses lors d'un sprint, n'est-ce pas ? Et ça a été le cas ! J'ai trouvé que c'était une super bagarre, même si nous avons connu la pire issue. Et après, passer encore des heures avec les commissaires... À ce stade, on a le sentiment que ce n'est pas juste."

"Peut-être que dans deux jours, nous verrons les choses différemment. Mais, à nouveau, il y a eu un incident [en course] où des gens se sont poussés dehors dans le virage 6 et il n'y a eu aucune décision. Ou on a eu les deux Ferrari qui se sont poussées dehors, sans se laisser d'espace ; il n'y a pas eu de décision. Fernando ? Ça a été directement dix secondes..."

