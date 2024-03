Alonso pénalisé pour le crash de Russell à Melbourne

Après avoir ouvert une enquête et convoqué Fernando Alonso et George Russell à l'issue du Grand Prix d'Australie, les commissaires ont sanctionné le pilote espagnol. Ils estiment que son comportement en piste devant le Britannique a provoqué sa sortie de piste en toute fin d'épreuve à Melbourne. La Mercedes s'est retrouvée à l'envers après une étonnante cabriole à la sortie du virage 6, dans le 56e des 57 tours de course.

"Alonso a expliqué aux commissaires qu'il avait l'intention d'aborder le virage 6 différemment, en levant le pied plus tôt, et avec moins de vitesse dans le virage, pour disposer d'une meilleur sortie", indique le rapport des commissaires. "Russell a expliqué que de son point de vue, la manœuvre d'Alonso était imprévisible, qu'elle l'avait pris par surprise et qu'il avait ainsi réduit la distance de manière inhabituellement rapide, provoquant une perte d'appui aérodynamique à la corde du virage. Il a perdu le contrôle et il est sorti de la piste, sans contact entre les deux voitures."

La télémétrie a mis en évidence que Fernando Alonso avait levé le pied 100 mètres plus tôt que les fois précédentes à l'approche du virage en question. Il a également légèrement freiné à un endroit où il ne freinait pas les fois précédentes, et a rétrogradé là où il ne le faisait pas non plus.

"Cette manœuvre a créé un rapprochement rapide et inhabituel entre les voitures", constatent les commissaires, qui ont estimé que Fernando Alonso avait enfreint le point de règlement énonçant qu'un pilote n'a pas le droit de piloter de manière "inutilement lente, imprévisible ou d'une manière qui serait potentiellement dangereuse pour les autres".

Ils précisent également ne pas avoir tenu compte des conséquences de l'accident et ne pas pouvoir déterminer si le comportement de Fernando Alonso avait pour objectif de "poser des problèmes à Russell".

"Alonso a-t-il le droit d'essayer d'aborder différemment un virage ? Oui. Alonso est-il responsable de l'air sale créé et qui a causé l'accident ? Non. Cependant, il a délibérément choisi de faire quelque chose qui n'était pas ordinaire", notent encore les commissaires, qui concluent que le pilote Aston Martin a "piloté d'une manière qui était au moins potentiellement dangereuse compte tenu de la nature à très haute vitesse de cet endroit du circuit".

Jugeant le double Champion du monde coupable, ils ont décidé de lui infliger un drive-through. Celui-ci ne pouvant plus être purgé, il est transformé en pénalité de 20 secondes, conformément au règlement. Fernando Alonso perd ainsi sa sixième place et glisse au huitième rang final, permettant à Lance Stroll et Yuki Tsunoda de remonter chacun d'une position.

