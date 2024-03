Course - Sainz vainqueur à Melbourne, le doublé pour Ferrari !

Dans des conditions idéales avec 20°C dans l'air et 39°C au sol, il n'y avait que 18 pilotes sur la grille de départ du GP d'Australie à Melbourne, Logan Sargeant ayant déclaré forfait pour céder son châssis Williams à son coéquipier Alexander Albon, tandis que Zhou Guanyu s'est élancé des stands après un changement de spécification d'aileron avant. Côté pneumatiques, les neuf premiers ont choisi logiquement les mediums mais Fernando Alonso a opté pour les durs, Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo pour les tendres.

À l'extinction des feux, Max Verstappen n'a jamais été menacé tandis que tout le monde est passé sans la moindre encombre dans le premier enchaînement de virages, fait rare sur l'Albert Park ! En revanche, le triple Champion du monde n'a pas creusé la seconde d'avance qu'il espérait dans le premier tour, permettant à Carlos Sainz de jouir du DRS et de s'emparer des commandes de la course dans la deuxième boucle.

Verstappen au tapis, Hamilton aussi

Dans la quatrième boucle, le Néerlandais a vu ses freins arrière doucement prendre feu alors que ses messages radio sur un étrange comportement se multipliaient. Le pilote Red Bull s'est résigné à rentrer au stand pour poser pied à terre et se fendre d'une froide colère, ouvrant la voie à un inattendu suspense en son absence. C'est son premier abandon depuis... le GP d'Australie 2022.

Le départ du GP d'Australie. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz en tête avec près de 3 secondes d'avance sur Lando Norris, Charles Leclerc et Oscar Piastri, d'autres ont rapidement observé un premier arrêt, notamment ceux qui avaient tenté le coup du pneu tendre. Valtteri Bottas, lui, a une fois encore été victime d'un problème d'écrou de l'écurie Stake dans les stands... Du côté des leaders, Charles Leclerc a plongé le premier dans la pitlane, imité par Oscar Piastri.

Relégué à 8 secondes du leader, Lando Norris a chaussé les durs au 15e tour, tout comme la Red Bull rescapée de Sergio Pérez. Carlos Sainz, lui, a patienté deux tours de plus, au moment où Lewis Hamilton a été trahi par son moteur Mercedes, provoquant le deuxième abandon de cette course. Éphémère leader, Fernando Alonso a profité de la VSC déployée pour changer de pneus. L'on a donc retrouvé les deux Ferrari en tête, Carlos Sainz devant Charles Leclerc, suivies des deux McLaren. Beaucoup plus loin, un tear-off coincé dans les freins arrière a gâché la course déjà compliquée d'Esteban Ocon en obligeant le pilote Alpine à un deuxième arrêt prématuré.

Sainz intouchable

En tête, Carlos Sainz a clairement fait comprendre à son coéquipier monégasque qu'il ne serait pas prenable à la régulière, creusant irrémédiablement l'écart pour le porter au-delà des 5 secondes à la mi-course. Chez McLaren, on a demandé à Oscar Piastri de céder sa troisième position à Lando Norris pour se prémunir de la remontée de Sergio Pérez mais surtout tenter de menacer Charles Leclerc.

Ce dernier a observé son deuxième arrêt au 34e tour avant de se lancer à corps perdu dans son dernier relais. Auteur d'une petite incartade dans l'avant-dernier virage, Oscar Piastri a laissé filer de précieuses secondes avant son second pitstop au 40e tour, perdant toute chance de podium sur son Grand Prix national. Solide leader, Carlos Sainz s'est arrêté une dernière fois au 41e tour avant d'avoir son destin entre ses mains.

Ferrari a déroulé sa stratégie en l'absence de Verstappen. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

À aucun moment, celui qui laissera son baquet à Lewis Hamilton dans quelques mois n'a vu son succès remis en question. Gérant parfaitement son dernier relais, comme les deux premiers, Carlos Sainz a coupé la ligne d'arrivée devant son coéquipier Charles Leclerc. Lando Norris signe derrière les deux monoplaces rouges son 14e podium en F1.

La fin de course a pourtant été confuse, sous VSC, en raison du crash spectaculaire de George Russell dans la toute dernière boucle. Le Britannique était alors à la lutte avec Fernando Alonso.

Oscar Piastri termine quatrième à domicile devant Sergio Pérez, Fernando Alonso, et Lance Stroll. Huitième, Yuki Tsunoda ouvre le compteur de VCARB tandis que Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen marquent des points précieux pour Haas.

L'histoire retiendra que, comme à Singapour à l'automne dernier, c'est Carlos Sainz qui brise l'hégémonie de Max Verstappen et Red Bull ! Cette fois-ci deux semaines tout juste après un forfait à Djeddah et une opération de l'appendicite. L'Espagnol décroche sa troisième victoire en F1, une nouvelle fois sous les couleurs de Ferrari, alors que le triple Champion du monde voit s'interrompre une série de 43 Grands Prix consécutifs terminés dans les points. Pour la Scuderia, c'est le 86e doublé, le premier depuis Bahreïn 2022.

GP d'Australie