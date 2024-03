Championnat - Ferrari et ses pilotes relancés par Red Bull !

L'abandon dès le début de course de Max Verstappen au Grand Prix d'Australie a un effet immédiat sur le championnat, qui prend inévitablement une nouvelle dynamique. Le doublé de Ferrari, emmené par Carlos Sainz devant Charles Leclerc, permet à la Scuderia et à ses pilotes de faire le plein de points et de se rapprocher des leaders dans les deux classements.

Certes, le triple Champion du monde demeure en tête à l'issue de ce troisième rendez-vous mais il ne dispose plus désormais que de quatre points d'avance sur Charles Leclerc et cinq sur Sergio Pérez. Malgré son forfait en Arabie saoudite, Carlos Sainz est quatrième avec 11 points de retard.

Au championnat constructeurs, Ferrari revient à quatre longueurs seulement de Red Bull. McLaren engrange des points très importants, qui font d'autant plus mal à Mercedes, seulement quatrième après son double abandon du jour sur l'Albert Park. VCARB ouvre son compteur grâce à Yuki Tsunoda tandis que les 3 points supplémentaires de Haas sont clairement précieux. Williams, Stake et Alpine n'ont toujours décroché la moindre arrivée dans le top 10 à ce stade.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs