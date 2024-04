Elle accélère plus vite qu'une F1 : la nouvelle Formule E dévoilée !

Elle est présentée comme "la monoplace FIA à l'accélération la plus rapide au monde". La Formule E Gen3 Evo a été dévoilée jeudi soir à Monaco, théâtre ce week-end d'un E-Prix. Elle entrera en compétition à partir de la saison prochaine dans le cadre du championnat du monde tout électrique, qui entamera alors sa 11e campagne depuis sa création en 2014.

Si, comme son nom l'indique, cette nouvelle monture s'inspire largement de l'actuelle, et ne présente pas de révolution absolue sur le plan visuel, elle constitue en revanche un grand pas en avant sur le plan technologique. Pour cela, elle s'appuie sur un châssis plus agressif, plus robuste et aérodynamique. Elle sera chaussée de pneus Hankook améliorés pour accroître le grip, tandis que tous les groupes motopropulseurs pourront faire l'objet d'une nouvelle homologation de la part des constructeurs.

"La Gen3 Evo s'annonce être une véritable révolution dans l'évolution de la Formule E, incarnant notre engagement en faveur de l'innovation et de la haute performance développée de manière durable", promet Jeff Dodds, directeur général du championnat. "Dotée d'une accélération sans précédent et d'un design aérodynamique avancé, la voiture que j'ai eu l'honneur de dévoiler à Monaco est conçue pour intensifier l'enthousiasme autour de nos courses, captivant tant nos pilotes que nos fans à travers le monde avec des capacités et des performances véritablement supérieures."

Une Formule E aux performances en forte hausse. Photo de: FIA Formula E

Sur le plan des performances, cette nouvelle Formule E est décrite comme extrêmement rapide en phase d'accélération, avec une capacité à passer de 0 à 100 km/h en 1"86, un chiffre annoncé comme étant "30% plus rapide qu'une F1 actuelle". Sa vitesse maximale est quant à elle affichée à 322 km/h. Des données à pondérer toutefois en fonction du mode d'utilisation de la batterie, des caractéristiques des circuits essentiellement urbains visités par le championnat et de l'énorme part de gestion d'énergie qui entre en jeu.

Cette augmentation significative du potentiel des Formule E s'explique en grande partie par l'arrivée d'une transmission intégrale, qui sera utilisable lors des duels en qualifications, lors des départs des E-Prix et lorsque les pilotes activeront en course leur mode attaque. Le freinage régénératif, la partie logicielle et le rendement électrique ont également été optimisés.

Au global, les performances devraient en moyenne être en hausse de 2% par rapport à l'actuelle Gen3, ce qui équivaut à un temps de qualifications environ 2 secondes plus rapide au tour sur un circuit comme celui de Monaco.

"La FIA et la Formule E ont travaillé dur sur le processus de développement de cette nouvelle Gen3 Evo, qui représente un autre pas en avant significatif dans la technologie des courses électriques", souligne Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "Je voudrais remercier les équipes de la FIA et de la Formule E pour leur travail acharné qui souligne notre engagement commun à repousser les limites du sport automobile durable, tout en proposant des courses compétitives."