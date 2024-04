Du positif pour DS Penske après l'E-Prix de Misano

D’une manière générale, les DS Penske aiment les nouveaux circuits. À l’exception de Tokyo, en mars dernier, les pistes encore vierges de toute course de monoplaces électriques ont souvent souri à l’écurie franco-américaine. Ce week-end aurait pu se solder par une moisson de points encore plus importante, mais il convient de souligner le bon rythme imprimé par les deux DS E-TENSE FE23 tout au long du week-end.

La domination de Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne en essais, puis les performances remarquées de JEV jusqu’en finale des qualifications, face à la Jaguar de Mich Evans, seront à retenir en ce qui concerne la première journée. En course, le Français a aussi été aux avant-postes, jusqu’à passer la ligne d’arrivée en troisième position, au volant d’une monoplace endommagée par de nombreux contacts. L’un d’entre eux lui vaudra d’ailleurs une pénalité de cinq secondes qui le fera reculer au sixième rang. Mais la huitième place de Stoffel Vandoorne, parti 18e, était aussi de nature à rassurer sur le niveau de performance de la voiture.

C’est ainsi que dimanche matin, l’histoire de la veille s’est répétée. Mais cette fois il y avait deux DS Penske au lieu d’une en quarts de finale. Vergne occupait à nouveau la seconde place sur la grille de départ, et Stoffel Vandoorne était au rendez-vous en occupant la sixième position. Pour cette deuxième course du week-end, la configuration était légèrement différente avec 26 tours à couvrir contre 28 la veille. Cela voulait dire que la stratégie énergétique était décalée mais la tactique est restée la même : l’avantage n'irait pas forcément au leader, qui utilisait plus d’énergie que les autres, mais à celui qui saurait rester aux avant-postes pour attaquer au bon moment.

Jean-Éric Vergne (DS Penske) avec Carlos Tavares, PDG de Stellantis. Photo : DPPI

Vergne dans le top 10

Comme la veille, les dépassements ont été très nombreux, et les positions − en tête comme dans le peloton − ont évolué énormément. La sortie de piste de Robin Frijns (Envision Racing) est également venue rebattre les cartes car la voiture de sécurité a neutralisé la course pendant quelques tours.

À l’approche des derniers tours, Jean-Éric Vergne était dans une position "d’attente", dans la seconde partie du top 10. Stoffel Vandoorne, victime de touchettes, a été forcé de reculer. Malgré l’intervention de la voiture de sécurité, la direction de course n'allait pas ajouter de tours supplémentaires. Après un dernier tour marqué par la panne de la Nissan d’Oliver Rowland alors en tête, c’est la Porsche de Pascal Wehrlein qui est venue couper la ligne d’arrivée en première position. Jean-Éric Vergne a terminé septième, apportant une nouvelle fois des points importants à son écurie.

"Ce week-end, les performances de nos deux voitures étaient de haut niveau", commente Eugenio Franzetti, le directeur de DS Performance, qui développe les voitures de l’écurie DS Penske. "JEV a toujours été rapide et s’est placé parmi les premiers depuis les essais libres jusqu’aux qualifications, de manière régulière et sur les deux journées. Stoffel était également rapide, plus malchanceux en qualifications le samedi et mieux placé sur la grille ce dimanche, ce qui est une source de satisfaction supplémentaire."

Stoffel Vandoorne (DS Penske) Photo : DPPI

"Nous sommes évidemment tous frustrés de la pénalité de JEV le samedi tout comme de sa septième place dimanche, car nous savions que le podium était à notre portée. Mais nous prenons avec plaisir les points récoltés, et ce que nous avons montré ici à Misano est rassurant pour la suite et notamment Monaco, qui est un peu notre 'home race', où nous réservons à nos fans une petite surprise."

La prochaine manche du championnat du monde de Formule E se déroulera le samedi 27 avril en Principauté de Monaco.