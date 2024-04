Wehrlein sonne la revanche de Porsche à Misano

Au lendemain d'une première course étonnante, remportée sur tapis vert par Oliver Rowland à Misano, le plateau de la Formule E remettait le couvert ce dimanche. Cette fois-ci, 26 tours à parcourir de ce tracé légèrement modifié pour la discipline, avec un Jake Hugues en pole position devant Jean-Éric Vergne.

Sur un rythme certes légèrement plus rapide, on a assisté au même type de course que la veille, avec une très grosse gestion de l'énergie incitant à ne pas attaquer durant la première moitié de l'épreuve. Encore une fois, le peloton est donc resté très groupé, avec dans un premier temps des concurrents plus sages que samedi... Ce qui n'a pas duré. Car cette manière de rouler en paquet a ses limites, et Robin Frijns, pris en sandwich, a été le premier à en faire les frais en sortant de la piste avant d'abandonner.

Cet accident a provoqué la courte intervention de la voiture de sécurité après sept tours de course, avant que les débats ne reprennent. Peu de temps après, c'est le malheureux António Félix da Costa qui s'est fait surprendre par un ralentissement devant lui : le Portugais y a laissé son aileron avant, au lendemain de sa disqualification alors qu'il avait remporté sur la piste le premier E-Prix du week-end.

Par la suite, Norman Nato a vécu le même sort, tandis que Sébastien Buemi a été contraint à l'abandon dans cette journée noire pour l'équipe Envision. Mitch Evans, lui, a été vu à l'arrêt en piste mais a finalement pu repartir après avoir perdu un temps précieux.

La véritable lutte pour la gagne s'est dessinée dans la dernière dizaine de tours, avec un duel plus précis entre Oliver Rowland et Pascal Wehrlein. Les deux hommes ont pris un peu d'avance, tandis que la direction de course a fait le choix de ne pas ajouter de tour à la distance de course pour compenser la période de Safety Car.

Leader du championnat, Oliver Rowland s'est retrouvé au ralenti à l'abord du dernier tour et a tout perdu alors qu'il restait sur quatre podiums consécutifs ! Le Britannique a ainsi ouvert la voie royale à Pascal Wehrlein, qui a offert à Porsche une belle revanche sur les péripéties de la veille. L'Allemand s'est imposé devant Jake Dennis et Nick Cassidy, alors que Nico Müller a laissé filer le podium de justesse à cause d'une gestion de l'énergie trop tendue.

Jake Hughes (avant une pénalité de 5 secondes), Sacha Fenestraz, Sérgio Sette Câmara, Jean-Éric Vergne, Maximilian Günther et Jehan Daruvala complètent le top 10. Au championnat, Oliver Rowland perd les commandes qu'il avait prises la veille pour les céder au vainqueur du jour, à égalité de points avec le Champion du monde en titre Jake Dennis.

