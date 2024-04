Les deux DS Penske dans les points à la première course de Misano

Après une course difficile au Japon, l’écurie DS Penske a retrouvé des couleurs pour la première manche de la saison 2024 en Europe. Misano est un circuit permanent et, pour une fois, la piste n’est pas bordée de murs. Les monoplaces électriques ne doivent pas pour autant faire trop d’écart, car de l’autre côté des vibreurs on trouve de l’herbe ou des graviers, ce qui peut être tout aussi destructeur pour les voitures.

Cette configuration inhabituelle pour le championnat n’est pas de nature à impressionner les pilotes, et les deux titulaires DS Penske ont tôt fait de s’y sentir à l’aise. Vendredi après-midi, sous un ciel clair mais un peu couvert, on a vu les deux DS E-TENSE FE23 très vite s’inscrire dans le rythme, avant de truster le haut de la feuille des temps, aux première et deuxième places (Jean-Éric Vergne en tête). Puis, en ce samedi matin, c’est à nouveau JEV qui a signé le meilleur temps de la seconde séance, quand Stoffel Vandoorne se trouvait juste derrière, en cinquième position.

"Les dernières courses nous ont montré que la saison 10 sera disputée au plus haut niveau", commentait Stoffel Vandoorne avant cette première course. "Après Tokyo, nous avons continué de travailler très dur, conscients de nos forces et de notre potentiel pour atteindre nos objectifs." Ce potentiel a également été démontré par Robert Shwartzman lors du rookie test, le pilote russo-israélien plaçant la monoplace de DS Penske en seconde position, aussi bien en 300 kW que 350 kW.

La confirmation au fil de la journée de course

En qualifications, JEV a claqué à nouveau un temps et terminé premier du groupe A. Malheureux dans son tour lancé, Vandoorne a ignoré les quarts de finale. Dans les duels, Vergne semblait toujours intouchable et s'est débarrassé facilement de la Maserati de Max Günther. En demi-finale, c’est la Porsche de Pascal Wehrlein qui n'a pas résisté à la monoplace de DS Automobiles. En finale JEV a retrouvé Mitch Evans, dont la Jaguar figure également parmi les voitures les plus rapides cette saison. C’est ce dernier qui allait s'emparer de la pole position, pour un dixième de seconde devant la DS Penske du Français.

Vergne et Vandoorne dans le top 10, samedi à Misano. Photo de: DPPI

Avec une telle première ligne et la Porsche de Wehrlein juste derrière, la course s’annonçait pimentée. Sur ce circuit permanent, où la plus longue des lignes droites se termine par une chicane, la stratégie énergétique était très importante. Chacun le sait, l’a prévu lors des sessions sur simulateurs, et c’est alors un jeu du chat et de la souris qui s'est installé. Il s’agissait de rester aux avant-postes mais de ne pas trop "taper" dans ses batteries, au risque de ne pas pouvoir tenir le rythme jusqu’à l’arrivée.

À ce petit jeu, Jean-Éric Vergne s'est montré très convaincant, et a mené sa barque − ou plutôt sa monoplace − avec une dextérité énergétique qui lui a permis de contrôler ses positions. À l’approche des derniers tours, le pilote français était toujours en lice pour la victoire. Il allait passer la ligne d’arrivée en troisième position, mais serait finalement classé sixième, à la suite d'une pénalité de cinq secondes (pour une implication dans une collision, sujette a posteriori à de nombreuses discussions). Stoffel Vandoorne s'est classé quant à lui huitième, apportant quatre points de plus à DS Penske.

Ce dimanche, les pilotes du championnat du monde de Formule E se retrouvent à nouveau sur la grille de départ pour une seconde course.