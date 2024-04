António Félix da Costa perd sa victoire à Misano

António Félix da Costa était sorti vainqueur d'un E-Prix de Misano chaotique ce samedi, marqué par la course à l'économie de tous les pilotes, la Formule E se produisant très rarement sur de circuits permanents. Le pilote Porsche a cependant été exclu des résultats pour avoir roulé avec un damper d'accélérateur qui n'était pas autorisé.

La FIA indique la pièce n'était "pas en conformité avec l'une des trois spécifications déclarées dans le catalogue de la Spark Gen3". Le patron de l'équipe Porsche et le représentant du constructeur ont assuré ne pas avoir modifié la pièce depuis le début de la saison 2022-2023. Des représentants de Spark, qui fournit le châssis aux équipes, ont précisé que la pièce incriminée était autorisée pour la précédente génération de monoplaces, la Gen2, mais pas sur l'actuelle. Porsche a annoncé son intention de faire appel.

"Apparemment, le ressort de la pédale d'accélérateur, qui est conçue par un fournisseur unique pour toutes les équipes, n'est plus valide cette année", a commenté Félix da Costa sur les réseaux sociaux. "Les équipes n'ont pas été notifiées. C'est triste pour le championnat et les supporters, d'essayer d'expliquer et de comprendre ça. Les règles sont les règles..."

La disqualification d'António Félix da Costa offre la victoire à Oliver Rowland , qui ne comptait qu'un succès en Formule E jusqu'à présent, à Berlin en 2020. Jake Dennis remonte à la deuxième place devant Maximilian Günther . Rowland en profite également pour conforter sa première place au championnat. Le pilote Nissan porte son avance à Dennis à neuf points, tandis que Günther et Pascal Wehrlein pointent à 17 unités.

La Formule E se produira encore à Misano dimanche, pour une deuxième course.