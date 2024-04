Félix da Costa remporte une drôle de course à Misano

Pour sa première à Misano, la Formule E a accouché d'une course à l'économie plus importante que jamais. Sur un circuit que la discipline n'avait encore jamais visité, certes remanié mais malgré tout très éloigné des standards urbains habituels, la première épreuve du week-end disputée ce samedi a exacerbé par le caractère énergivore de la piste. D'emblée, l'intégralité du peloton a abordé la course en mode gestion.

Parti en pole position après s'être montré le plus rapide des qualifications, Mitch Evans a d'abord gardé l'avantage à l'entame des 28 tours à parcourir, mais les débats se sont ensuite transformé en un étrange jeu de chat et de la souris... sans que l'on sache toujours qui était dans quel camp ! L'on a ainsi assisté à une véritable course en paquet, mais à un train de sénateur, chaque pilote tentant de préserver de l'énergie en vue de la fin de course.

Ce peloton dense et à l'allure irrégulière a inévitablement généré mésententes et contacts, dont deux ont été très préjudiciables pour Nick Cassidy puis Pascal Wehrlein... à chaque fois avec Jean-Éric Vergne. Les deux hommes ont ainsi dû repasser par les stands pour changer d'aileron avant, tandis qu'Edoardo Mortara avait abandonné dès les premiers hectomètres en raison d'un problème technique.

Jean-Éric Vergne, lui, a écopé d'une pénalité de 5 secondes, le Français étant jugé responsable de l'accrochage avec Nick Cassidy. Un peu plus tard, c'est Sam Bird qui a fait les frais d'une touchette dans le peloton, ayant entraîné une crevaison sur sa McLaren.

Longtemps ce drôle de scénario a duré, avec des pilotes rechignant le plus souvent à prendre la tête. Il a fallu attendre les trois derniers tours pour voir le rythme augmenter significativement et des écarts commencer à se créer, à la faveur de l'énergie économisée auparavant. Parti seulement 14e sur la grille, António Félix da Costa a très bien tiré son épingle du jeu et a fait la différence au moment opportun, s'emparant du commandement pour ne plus le lâcher au volant de sa Porsche.

Le pilote portugais a devancé sur la ligne Oliver Rowland et Jean-Éric Vergne. Une fois la pénalité du Français appliquée, il a chuté au huitième rang, permettant au Champion du monde en titre Jake Dennis de grimper sur la troisième marche du podium. Maximilian Günther, Dan Ticktum, Mitch Evans, Sérgio Sette Câmara, Norman Nato et Stoffel Vandoorne complètent le top 10.

Auteur d'un quatrième podium consécutif, Oliver Rowland prend la tête du championnat avec 5 points d'avance sur Jake Dennis, et 10 sur Pascal Wehrlein. Une deuxième journée de course aura lieu ce dimanche sur le circuit de Misano.

E-Prix de Misano I