L'excellent bilan de DS Automobiles 

De DS Virgin Racing à DS Penske en passant par les années triomphales avec DS Techeetah, le constructeur français aura marqué de son empreinte l'évolution du championnat, sortant par la grande porte avec la victoire de Taylor Barnard lors de la dernière course.

Il est difficile de dissocier l'histoire de DS Automobiles de celle de la Formula E, et inversement. Lorsque le constructeur français rejoint le championnat en 2015, la discipline n'en est encore qu'à sa deuxième saison. DS est elle-même une marque toute jeune -elle a été lancée en juin 2014- et les trajectoires de la marque comme du championnat vont évoluer en parallèle.

Pour DS, il s'agit de faire de la compétition électrique un laboratoire technologique et utiliser la Formula E pour accélérer le développement de ses futures voitures électrifiées de la marque. Pour le championnat, il s'agit de grandir grâce à la présence du plus grand nombre de constructeurs, et c'est ainsi que l'ensemble a connu une belle croissance.

DS Virgin Racing : les premiers succès

Pour DS Automobiles l'aventure commence avec l'écurie britannique Virgin Racing de Sir Richard Branson, déjà présente la saison précédente. Sam Bird devient rapidement l'un des visages du programme, offrant une première victoire à DS dès sa quatrième course, à Buenos Aires (Argentine), après avoir décroché la pole position et mené la course de bout en bout.

Le pilote anglais officiera pendant trois saisons au côté de Jean-Éric Vergne, de José María López et d'Alex Lynn. Bird va devenir le grand artisan des années Virgin. Certaines de ses victoires possèdent même une dimension historique. En juillet 2017, il remporte à New York la première course automobile jamais organisée dans le quartier de Brooklyn, avant de récidiver le lendemain. Quelques mois plus tard, en avril 2018, il s'impose également lors du premier E-Prix de Rome (Italie).

Au terme de ses trois premières saisons, la première génération de monoplace propulsée par DS Performance aura décroché cinq victoires et 16 podiums.

DS Techeetah : deux années au sommet de la compétition électrique

Le nez d'une monoplace de DS Techeetah Photo de: DPPI

L'arrivée de la Gen2 pour la saison 2018-2019 marque un tournant, car cette voiture plus technologique a été intégralement pensée par DS Performance. En même temps, DS Automobiles quitte Virgin et s'associe à l'entreprise chinoise Techeetah. Le nouveau tandem DS Techeetah va devenir la référence du championnat.

Jean-Éric Vergne, déjà champion avec Techeetah (alors écurie cliente et équipée d'un groupe motopropulseur Renault) la saison précédente, est associé à André Lotterer. La DS E-Tense FE19 se montre immédiatement compétitive, montant à sept reprises sur le podium. Le 14 juillet 2019, à New York, Vergne devient le premier pilote de l'histoire de la Formula E à décrocher un deuxième titre, en ayant remporté trois victoires cette même saison. DS Techeetah remporte parallèlement le championnat Constructeurs, apportant une première couronne mondiale à DS Automobiles.

Un an plus tard, DS double la mise !

Pour la saison 2019-2020 André Lotterer est remplacé par António Félix da Costa. Le pilote Portugais va dominer une saison 2019-2020 bouleversée par la pandémie. Le championnat s'achève avec six courses organisées en neuf jours sur différentes configurations du circuit de Berlin-Tempelhof, et Da Costa y décroche le titre Pilotes tandis que DS Techeetah conserve sa couronne chez les équipes. C'est là encore un fait historique de la discipline, dans un contexte particulièrement complexe.

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetach, Jean-Eric Vergne , DS Techeetach Photo de: DPPI

Cette période constitue incontestablement l'âge d'or de DS en Formula E. La domination de 2019-2020 reste particulièrement impressionnante : quatre victoires et neuf podiums en onze courses, avec 77 points d'avance au championnat Teams. À l'époque, jamais une équipe n'avait terminé une saison avec une telle marge.

Sur les quatre saisons de la Gen2, DS Techeetah cumule 10 victoires, 15 pole positions et 28 podiums en 55 courses, tout en terminant chaque championnat dans le top 3 des équipes. Personne n'a jamais fait mieux depuis. A cette époque, DS Automobiles n'est alors plus seulement un acteur important de la Formula E : c'est la référence.

Jean-Éric Vergne, pilote clé et ambassadeur de marque

S'il fallait associer un pilote à cette aventure, ce serait évidemment Jean-Éric Vergne. Le Français possède une relation particulière avec DS puisqu'il pilotait déjà pour DS Virgin Racing lors de la première saison de la marque en 2015-2016, avant de retrouver le constructeur avec DS Techeetah puis de poursuivre l'aventure chez DS Penske. Champion en 2018 avant l'association avec DS, puis à nouveau titré en 2019 au volant d'une DS, Vergne était jusqu'à dimanche dernier le seul double champion de Formula E (il est maintenant égalé par Pascal Wehrlein).

Il a également largement contribué au deuxième titre Constructeurs de DS en 2020. À ses côtés se sont succédé plusieurs grands noms : Sam Bird, José María López, Alex Lynn, André Lotterer, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne, Maximilian Günther et enfin Taylor Barnard.

DS Penske : un nouveau chapitre avec la Gen3

Les célébrations de DS Penske Photo de: DPPI

En 2022, nouveau changement de cycle : la Formula E passe à la Gen3 et DS Automobiles s'associe cette fois à Penske Autosport. DS Penske naît avec un duo de pilotes particulièrement prestigieux : Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne, champion du monde en titre arrivant de chez Mercedes. La domination des années Techeetah ne se reproduira pas mais DS devient le poil à gratter des écuries à gros budget, telles que Porsche ou Jaguar.

Néanmoins, lorsque le circuit est nouveau ou que la stratégie de course est plus importante que la performance, les hommes de DS Penske répondent présent et dominent les débats. Vergne offre ainsi à la DS E-Tense FE23 sa première victoire à Hyderabad en février 2023. Le Français continue ensuite à empiler les performances et les records. En avril 2024, il devient notamment le pilote ayant inscrit le plus de points dans l'histoire du championnat, dépassant alors les 1 000 unités. Stoffel Vandoorne n'est pas en reste : pole position à São Paulo, podium à Monaco, le pilote belge s'octroie quelques bons moments de sport automobile.

Maximilian Günther (ex-Maserati) rejoint ensuite Vergne et permet à DS de retrouver la victoire, avant qu'un nouveau duo composé de Günther et Taylor Barnard ne porte les couleurs de DS Penske. On retiendra alors le fameux doublé réalisé par les deux hommes en 2025 à Shanghai, qui sera le dernier grand coup d'éclat du team franco-américain.

Taylor Barnard, DS Penske Photo de: DPPI

Lors de la dernière participation de DS Penske au championnat du monde de Formula E, le week-end dernier à Londres, la cinquième place de Barnard lors de la première des deux courses a d'abord permis à DS de franchir le cap des 2 000 points inscrits en Formula E. Puis, le lendemain, de marquer l'histoire en remportant la dernière course de l'ère Gen3 grâce la magnifique victoire de Taylor Barnard, plus jeune vainqueur, à 22 ans, du championnat du monde Formula E.

Après avoir gagné sur tous les continents au fil de onze saisons ponctuées de 19 victoires, 56 podiums et 26 pole positions (en 154 courses), DS Automobiles restera encore longtemps l'un des constructeurs les plus titrés en Formula E.