Des monoplaces DS Penske spéciales pour Monaco

Célébrer l’instant. Pour chaque écurie, il y a toujours un moment dans la saison où il convient de faire quelque chose de particulier, de supplémentaire, et notamment lorsque le championnat se déroule non loin du siège de la marque. Pour DS Automobiles, qui fait route commune avec la compagnie américaine Penske Autosport depuis la saison dernière, la course de Monaco est géographiquement la plus proche de Stellantis Motorsport (situé en région parisienne). En tant que constructeur automobile, DS trouve également en Principauté un écrin parfait pour accueillir clients, prospects, et amis de la marque.

Tous ces éléments constituent alors une très belle opportunité pour DS Penske de se démarquer, avec des monoplaces électriques spécialement décorées pour ce week-end très attendu. Ainsi, les deux DS E-TENSE FE23 seront revêtues d’un noir profond et de logos de couleur or, ce qui leur vaudra de prendre le temps d’un week-end, l’appellation "Grand Gala". Il s’agit pour l’écurie franco-américaine de rendre hommage aux tenues luxueuses des soirées monégasques, mais aussi à l’une des courses les plus mythiques du sport automobile.

"Pour cette manche spéciale et unique, nous avons imaginé des voitures qui le sont tout autant", indique Eugenio Franzetti, le directeur de DS performance. "Inspirée des soirées de gala typiques de la Principauté, nos monoplaces portent également leur cravate et leur smoking noirs pour cette occasion particulière."

"Nous avons non seulement créé une livrée spéciale pour nos voitures, mais aussi des combinaisons et des casques inspirés de ce concept. Par ailleurs, la DS 7 E-TENSE 4x4 360 à bord de laquelle nos pilotes, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne, prendront place lors de leurs déplacements à Monaco sera elle aussi porteuse de ce design. Enfin, pour les collectionneurs, un magnifique poster sera réalisé par le site Automobilist.com. Il sera disponible juste après la course, afin que chacun puisse garder un souvenir de ce moment unique."

Jean-Éric Vergne (DS Penske) Photo : DPPI

Vergne recordman de points avant Monaco

Unique, la situation de Jean-Éric Vergne l’est également. Après le double header de Misano, il y a deux semaines, il est devenu le pilote ayant marqué le plus de points (1047) dans le championnat (depuis son arrivée en 2014). Ces points ont été récoltés au gré de 121 courses, au cours desquelles le champion français a raflé 34 podiums, 11 victoires, 15 pole positions et deux titres pilotes.

"Je suis évidemment très content de ce record et de tous ces points rapportés", indique Jean-Éric Vergne. "Ce chiffre montre tout le chemin parcouru depuis mes débuts en Formule E, mais aujourd’hui ce qui m’intéresse et qui me motive plus que tout ce sont les points que je dois décrocher à l’avenir ! J’aimerais vraiment en rapporter encore plus lors des prochaines courses."

Plus que toute autre et quel que soit le championnat, Monaco est une course que chaque pilote rêve d’accrocher à son palmarès. Les deux titulaires de DS Penske ont eu la chance de connaître cette sensation, en 2019 pour Jean-Éric Vergne, et en 2022 pour Stoffel Vandoorne. Ces victoires correspondent d’ailleurs aux années où ils ont été également champions, pour la seconde fois en ce qui concerne JEV.

Au regard des performances des deux monoplaces électriques de DS Penske à Misano, toujours aux avant-postes lors des essais mais plus malchanceuses en course, il est clair que le potentiel est là. Les planètes vont-elles s’aligner samedi après-midi à Monaco ? Dans tous les cas, le smoking que les pilotes porteront lors du dîner de gala qui suivra la course fera joliment écho à la décoration "spécial Monaco" de leurs monoplaces.