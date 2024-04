Evans l'emporte à Monaco, Jaguar donne une leçon de stratégie

C'est le leader du championnat 2023-2024 de Formule E, Pascal Wehrlein (Porsche), qui s'élance en pole position de cet E-Prix de Monaco après avoir battu Stoffel Vandoorne (DS Penske) en finale des qualifications. Les deux hommes devancent les Jaguar de Nick Cassidy et Mitch Evans, puis l'autre DS Penske de Jean-Éric Vergne et l'Envision de Sébastien Buemi. Il est à noter que Sam Bird ne sera pas de la partie après s'être fracturé la main gauche lors d'une sortie de piste à Ste-Dévote en essais libres ; il est remplacé au volant de la McLaren par Taylor Barnard, qui s'élance bon dernier.

Au départ, Wehrlein conserve l'avantage. Il laisse les commandes à Vandoorne dans le troisième des 29 tours quand il active son premier attack mode. Les esprits s'échauffent à partir du quatrième tour avec plusieurs contacts et accrochages ; dans ce tumulte, le plus gros incident est pour Edoardo Mortara qui tire droit et assez violemment dans un Tecpro dans la chicane rapide de la Piscine. Il est indemne mais le Safety Car est déployé au cinquième tour.

La course reprend au neuvième tour avec Vandoorne devant Evans, le Néo-Zélandais se faisant d'emblée très pressant. Les deux Jaguar prennent l'avantage sur le pilote DS Penske lors du tour suivant, alors que Vergne et Wehrlein complètent le top 5. Evans va alors rapidement creuser un écart de près de quatre secondes, son équipier se chargeant de retenir le peloton. Il prend son second attack mode tranquillement au 13e tour, sans perdre la première place.

Au début du 14e tour, Evans laisse la tête à Cassidy pour que le même scénario se répète. Au 15e tour, Cassidy prend son premier mode attaque tout en restant en tête : les deux Jaguar sont aux commandes, alors que Vergne dépasse Vandoorne pour la troisième place. Le Belge se charge de retenir le peloton pour que Vergne puisse prendre son second mode attack.

Finalement, au 17e tour, la situation finit par se résoudre à l'avant : Cassidy prend son autre attack mode et laisse repasser Evans. La stratégie est parfaite. Au tour précédent, Vandoorne a repris la place sur Vergne. Les luttes les plus âpres, alors que la course atteint ses deux tiers, ont surtout lieu en dehors du top 4 avec les Porsche, la Maserati de Maximilian Günther et les Nissan.

Au 20e tour, Da Costa se retrouve derrière un Wehrlein qui doit encore prendre un attack mode. Le Portugais ne tarde pas à ralentir le peloton derrière lui pour donner du temps à son chef de file ; l'Allemand en profite dès le 22e tour et conserve la cinquième position. Au 24e tour, le Safety Car est déployé en raison de l'accident en sortie de Rascasse de Nico Müller, bien aidé par Jake Hughes.

La course est relancée au 27e tour. Les Jaguar font l'effort pour se détacher et s'extraire de la menace des DS Penske. Deux tours seulement étant ajoutés au compteur après les deux neutralisations, la course se termine sans difficulté pour tout le monde : Mitch Evans l'emporte aisément devant Nick Cassidy (qui s'offre le meilleur tour) et Stoffel Vandoorne. Les trois Français de la discipline sont tous dans le top 10, avec Jean-Éric Vergne 4e, Sacha Fenestraz 8e et Norman Nato 10e.

E-Prix de Monaco 2024 de Formule E