Les DS Penske ont brillé en Principauté

Quand on évoque Monaco au printemps, on pense aux températures douces, à des manœuvres spectaculaires en piste et à des tenues légères. Mais avec seulement 13°C au sol et 15°C dans l’air pour la première séance d’essai de la Formule E sur place (à 7h30), ce n'était pas tout à fait la même ambiance.

Les pilotes se sont montrés prudents, les spectateurs étaient emmitouflés, et tout excès se payait cash. Le pilote britannique Sam Bird, victime d’un problème de direction et qui a stoppé sa McLaren dans un mur, a été le premier à en faire les frais. Blessé au poignet, il a dû être remplacé par son compatriote Taylor Barnard, rookie en Formule E et plus jeune pilote (19 ans) du jour.

Mais dès le milieu de la matinée la température est remontée, le soleil est revenu et le moral des troupes était au beau fixe. Pour Monaco, chaque équipe a préparé quelque chose de spécial, car gagner en Principauté est plus prestigieux que n’importe où ailleurs.

L’écurie qui s’est le plus distinguée avant même de prendre le départ est sans conteste DS Penske, avec une livrée spéciale appelée Grand Gala de ses monoplaces, mais aussi des tenues et des casques répondant au même concept.

Plutôt discrets en essais, les deux pilotes DS Penske, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne, ont alors fait briller les lignes dorées sur fond noir de leurs monoplaces dans le groupe B des qualifications, en hissant leurs deux DS E-TENSE FE23 en quarts de finale. Pas de chance, ils sont tombés l’un contre l’autre dès le premier duel. C’est finalement Stoffel Vandoorne qui en est sorti vainqueur, et est passé en demi-finale.

Jean-Éric Vergne (DS Penske) Photo de: DPPI

Est alors venu l’affrontement avec la Jaguar de Nick Cassidy, alors que l’autre monoplace britannique, celle de Mich Evans, venait de se faire éliminer par la Porsche de Pascal Wehrlein. Encore une fois, Stoffel Vandoorne a été solide et a sorti le bon tour. Il s'est qualifié pour la finale, face à Pascal Wehrlein. Porsche et DS Automobiles (au travers de l’écurie DS Penske) en finale, c’est alors un duel de haut vol qui se préparait… et qui a tourné à l’avantage de Pascal Wehrlein. Vandoorne était donc en première ligne, et Vergne quatrième sur la grille de départ.

Solides jusqu’au bout

À 15h03, lorsque les feux se sont éteints sur la grille de départ, le temps était un peu plus sombre. Rien de menaçant, mais des nuages persistants filtraient le soleil. Aucune importance, la température était douce et le départ s'est passé sans encombre. Le calme a néanmoins été de courte durée : la sortie de piste de la Mahindra d’Edoardo Mortara a généré l’intervention de la voiture de sécurité. À ce moment-là, Stoffel Vandoorne avait pris la tête de la course et son coéquipier était cinquième.

"J’ai très bien géré le début de course", indique Stoffel Vandoorne. "J’ai pris la tête, j’ai réussi à la garder en activant mon premier Attack Mode, c’est ensuite juste dommage que je n’aie pas réussi à faire de même avec le deuxième. Si on avait pu se placer entre les deux Jaguar pour perturber leur stratégie, on aurait certainement fait une autre course."

Après le retour au garage de la voiture de sécurité, à mi-course on se trouvait dans une situation assez curieuse avec deux Jaguar, deux DS Penske, deux Porsche et deux Nissan qui se suivaient aux huit premières places. Après une nouvelle intervention du Safety Car, cette fois après la sortie de Nico Müller (Abt Cupra), on a compris que tous les pilotes attendaient sagement la décision de la direction de course quant au nombre de tours supplémentaires à parcourir à la suite des arrêts de jeu.

On est finalement passé de 29 à 31 tours, et on pensait alors à une arrivée très bataillée. Mais la stratégie des Jaguar a fait qu’il était trop tard pour tenter une attaque raisonnable. Stoffel Vandoorne et Jean-Eric Vergne ont alors pris les points des troisième et quatrième places, soit une belle opération pour DS Penske, qui a toujours indiqué que la priorité était de mettre les deux voitures dans les points. C’est chose faite, une fois de plus !