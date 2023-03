Pol Espargaró hospitalisé après une lourde chute

Charger le lecteur audio

Pol Espargaró a été victime d'une très grosse chute à moins d'un quart d'heure de la fin de la seconde séance d'essais du Grand Prix du Portugal. Le pilote espagnol, qui court cette année sous les couleurs de GasGas au sein du team Tech3, a subi un highside au sommet d'une crête, au niveau du virage 10 du circuit de Portimão, avant de heurter le mur de pneus en bord de piste.

La séance a immédiatement été suspendue au drapeau rouge afin qu'Espargaró puisse être pris en charge par les équipes de secours. Rapidement, il a été déclaré conscient, sans toutefois que d'autres précisions ne soient fournies pendant que les secours intervenaient.

Après un premier quart d'heure de soins reçus au bord de la piste, Pol Espargaró a été évacué avec toutes les précautions qui s'imposent, rejoignant dans un premier temps le centre médical du circuit en ambulance. Un peu plus tard, alors que la séance a finalement été menée à son terme, il a été précisé que le pilote de 31 ans était héliporté vers l'hôpital de Faro, à environ 80 km du circuit de l'Algarve où s'ouvre ce week-end la saison 2023. Le MotoGP indique qu'il souffre à première vue d'un "traumatisme au dos et à la poitrine", ce qu'a confirmé le médecin de la discipline.

"Il a fait une chute très violente et il a une grosse contusion polytraumatique sur l'ensemble de la colonne vertébrale", précise Angel Charte. "On devra voir quelle est l'étendue de cette contusion une fois qu'il aura passé des examens à l'hôpital de Faro. Sur le plan cervical, il va très bien. Sur le plan neurologique, il va bien, à aucun moment il n'a perdu connaissance. Nous n'avons pas eu besoin de l'intuber et il a bien saturé, mais il est vrai qu'il souffre d'une forte contusion pulmonaire. Il est conscient et orienté, un peu sédaté, mais l'examen neurologique est parfaitement normal."

Pas de lésion permanente de la colonne vertébrale

"La bonne nouvelle, c'est qu'il est conscient et qu'il parle. Apparemment, il bouge, ce qui est une très bonne nouvelle", a indiqué quant à lui Hervé Poncharal, patron du team Tech3, dans la soirée. "Mais il a un polytrauma à la poitrine et au dos. Il n'y avait pas suffisamment de matériel au centre médical pour vraiment contrôler dans le détail, et il a donc été héliporté vers l'hôpital de Faro. Il passe actuellement des scanners et nous attendons."

Peu après 20h heure locale, le MotoGP a officiellement indiqué que Pol Espargaró souffrait d'une contusion pulmonaire, d'une fracture de la mâchoire et d'une fracture de vertèbre dorsale. "Il peut parfaitement bouger ses pieds, ses jambes et ses bras. Il n'y a donc aucune raison de craindre de lésion permanente de la colonne vertébrale", a précisé le Dr Angel Charte.

Comme Miguel Oliveira juste devant lui, Pol Espargaró est tombé dans son tour de sortie alors qu'il reprenait la piste après un premier drapeau rouge provoqué par une panne de courant sur le circuit et ayant entraîné une demi-heure de retard. Le pilote portugais a pu échapper à toute blessure sérieuse et souffre simplement de douleurs au pied et à la jambe gauches. Dans le cas d'Espargaró, plusieurs pilotes n'ont pas tardé à exprimer leur colère, pointant du doigt des graviers trop gros et l'absence d'airfence à cet endroit du circuit.

"Cela a été un accident très sérieux", a résumé Hervé Poncharal. "Il a heurté le mur à grande vitesse. Heureusement, il ne se trouvait pas entre le mur et la moto, ce qui a été notre première inquiétude. Il ne se sent pas trop bien pour le moment, mais le principal c'est qu'il n'y a pas de gros drame."

La seconde séance d'essais, qui avait donc déjà pris une demi-heure de retard avec une première interruption, a repris après une suspension de plus de 20 minutes consécutive à l'accident de Pol Espargaró, ce qui l'a vu s'étendre au total sur une durée de deux heures au lieu d'une. Elle a notamment permis aux Français Fabio Quartararo et Johann Zarco d'assurer leur passage en Q2 pour samedi, alors que le meilleur chrono a été signé par Jack Miller au guidon de sa KTM.